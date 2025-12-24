Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ı taşıyan, 38 yıllık Dassault Falcon 50 tipi özel jetin Ankara’da düşmesi, teknik arıza ihtimalini soruşturmanın merkezine taşıdı. Kalkıştan kısa süre sonra elektrik sistemiyle ilgili sorun bildirerek acil iniş talep eden uçağın, hidrolik ve kumanda sistemlerine ilişkin bilinen riskleri yeniden gündeme geldi

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a gitmek üzere saat 20.10’da havalanan özel jetle saat 20.52’de iletişim kesilmişti.

Uçağın, Ankara’nın Haymana ilçesi Kesikkavak köyü yakınlarında dağlık araziye düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Enkaz alanına gece saatlerinde ulaşıldı.

Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile birlikte üst düzey askeri yetkililer, 2 pilot ve 1 kabin görevlisi bulunuyordu. Libya Ulusal Birlik Hükümeti, uçaktaki herkesin öldüğü duyuruldu. Libya’da 3 gün milli yas ilan edildi.

Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan uçak neden düştü? Uzmanlar o ihtimale dikkat çekti

SALDIRI MI TEKNİK ARIZA MI?

Uçağın düşüş nedeni Ankara’da yürütülen soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

İlk aşamada teknik arıza ihtimali öne çıkarken, kamuoyunda saldırı ve sabotaj iddiaları da tartışma başlığına dönüştü. Kara kutudan çıkacak verilerin belirleyici olacağı süreç yakından izleniyor.

UZMANLARIN İŞARET ETTİĞİ TEKNİK İHTİMALLER

Havacılık çevrelerinde yer alan değerlendirmelerde, Dassault Falcon 50 tipi jetlerde elektrik ve hidrolik sistem kaynaklı sorunların hayati risk oluşturabildiğine dikkat çekildi.

Uçağın 38 yıllık olduğu, hidrolik arıza, kumanda kilitlenmesi ve burun aşağı ani kontrol kaybı ihtimalleri de öne çıktı.

Enkaz alanında tespit edilen patlama ve yoğun yangın izlerinin ise yakıtla bağlantılı olabileceği bilgisi paylaşılıyor.

UÇAĞIN TESCİLİ VE ŞİRKET BAĞLANTISI

Düşen jetin Malta tescilli Dassault Falcon 50 olduğu, kuyruk numarasının 9H-DFJ olduğu kayda geçti. Uçağın Malta merkezli Harmony Jets şirketi filosunda bulunduğu, devlet uçağı statüsünde olmadığı ve özel bir şirket üzerinden kiralama yoluyla kullanıldığı bilgisi dosyaya yansıdı.

SABOTAJ İDDİALARI NEDEN GÜNDEMDE?

Kazanın ardından sosyal medyada ve bazı çevrelerde sabotaj ihtimali de gündeme taşındı. Aynı saatlerde İsrail basınına yakın bazı hesaplardan paylaşılan “iyi şanslar Erdoğan” içerikli mesajlar atmaya başladı. Paylaşımlar neticesinde suikast ve kasıt ihtimaline yönelik soruları yeniden alevlendirdi.

Uluslararası ajansların servis ettiği haberlerde ise olay teknik arıza ve kaza başlığıyla yer aldı, saldırı iddialarına içeriklerde yer verilmedi.

ACİL ÇAĞRISI

Paylaşılan bilgilere göre uçak, kalkıştan kısa süre sonra elektrik sistemiyle ilgili sorun yaşadı ve “mayday” çağrısı yaptı.

Bunun üzerine Esenboğa’ya geri dönmeye çalıştığı, bu sırada yakıt boşaltma prosedürünün devreye alındığı aktarıldı. İrtibatın tamamen kesilmesinden kısa süre sonra uçak Haymana kırsalında düştü

KARA KUTU BULUNDU, SORUŞTURMA BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, enkaz alanında uçağın ses kayıt cihazının saat 02.45’te bulunduğunu, kara kutunun ise saat 03.20’de kurtarıldığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Olay yerinde savcılar, jandarma ve teknik ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Libya hükümeti, Ankara’ya 22 kişilik teknik ve askeri bir heyet gönderildiğini, Türkiye ile koordineli inceleme yapılacağını duyurdu.

LİBYA’DA ASKERİ DENGELER DEĞİŞTİ

Libya Başkanlık Konseyi, Al-Haddad’ın hayatını kaybetmesinin ardından Genelkurmay Başkan Yardımcısı Salih el-Nemruş’un, yeni atama yapılana kadar geçici olarak görevi devralacağını duyurdu. Türkiye’de yaşanan bu kazanın, Libya’daki askeri ve siyasi dengiler üzerinde etkili olacağı kaydedildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN RESMİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, düşen özel jetle ilgili sürece dair zaman çizelgesini paylaştı. Açıklamaya göre, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile birlikte maiyetindeki dört kişi ve üç mürettebatı taşıyan özel jet, 23 Aralık 2025 günü saat 20.17’de Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalandı.

Uçak, kalkıştan kısa süre sonra saat 20.33’te hava trafik kontrol merkeziyle irtibata geçerek elektrik arızası yaşandığını bildirdi ve acil iniş talebinde bulundu. Bunun üzerine hava kontrol merkezi tarafından Esenboğa Havalimanı’na geri yönlendirilen uçak için pist ve çevresinde gerekli önlemler alınmaya başlandı.

Acil iniş amacıyla alçalmaya başlayan uçak, saat 20.36’da radar ekranından kayboldu ve bu andan sonra uçakla iletişim sağlanamadı.

İçişleri Bakanlığına bağlı ekipler tarafından başlatılan arama faaliyetleri sonucunda, uçağın düştüğü noktaya ulaşıldı. Enkaz alanında ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, sürecin çok yönlü ve titizlikle ele alındığı vurgulanırken, soruşturmanın devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

