Libya Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi taşıyan Falcon 50 tipi özel jet ülkeye dönüşü sırasında Ankara'da düştü. Libya heyeti ile 3 mürettebatın hayatını kaybettiği olayda ülkede 3 gün yas ilan edildiği bildirilirken, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe de Savunma Bakanlığı’na Ankara’ya resmi bir heyet gönderilmesi talimatını verdi.

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, 5 askeri personelin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiği belirtilerek "Bu süre zarfında tüm devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek ve tüm resmi etkinlikler ve kutlama etkinlikleri askıya alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Libya Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad

Kazada hayatını kaybeden askerlerin Libya’ya fedakarca hizmet ettiği vurgulanarak, "Merhumların ailelerine ve silahlı kuvvetlerdeki meslektaşlarına en içten taziye ve başsağlığı dileklerimizi sunar; yüce Allah’tan kendilerine engin rahmetiyle muamele etmesini, onları cennetinde ağırlamasını ve geride kalan ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet vermesini niyaz ederiz" denildi. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’nin Savunma Bakanlığı’na Ankara’ya resmi bir heyet gönderilmesi ve kazanın koşullarının Türk makamlarıyla doğrudan koordinasyon içinde araştırılması talimatı verdiği aktarıldı.

Ankara'da özel jet düştü! Libya Genelkurmay Başkanı Haddad ve heyeti öldü: Ülkede 3 gün yas ilan edildi

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Türkiye’ye yaptıkları resmi ziyareti tamamlayarak ülkelerine doğru yola çıkan 5 kişilik Libyalı askeri heyeti taşıyan bir uçak, Ankara yakınlarında radardan kaybolmuştu. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, uçağın düştüğünü ve Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab ve Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub’un kazada hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Libya heyetini taşıyan jetin düşmesinin ardından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Esenboğa Havalimanından havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir."

UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Öte yandan düşen jete ait parçalar da bulundu. Ekiplerin uçağın enkazına ulaştığı aktarıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uçağın enkazına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a (Tripoli’ye) gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

