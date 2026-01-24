Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'a bağlı Kubba bölgesinde 5 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olayda 2 yaralı, ve 2'si çocuk olmak üzere 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Kayıplar için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sivil Savunmadan yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde çöken binanın enkazı altında kalan 5 kişiden 2'si yaralı olarak kurtarıldı, 2'si çocuk 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da binanın çökme nedeninin araştırılması amacıyla soruşturma açılması talimatı verdi.

