Malezya'dan İsrail'i zorlayacak ticari yasak! 'Zulme karşı yanıtımızdır'

20 Aralık 2023 14:57 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 14:58

İsrail'in ekonomisine bir darbe de Malezya'dan geldi. Başbakan Enver İbrahim yaptığı yazılı açıklamasında, dünyanın en büyük 20 kargoculuk firmasından biri olan İsrail menşeili ZIM şirketine bütün limanlarını kapattığını şöyle duyurdu:

"Malezya Devleti, İsrail menşeili denizcilik şirketi ZIM'in, herhangi bir Malezya limanına demirlemesini engelleme ve buna izin vermeme kararı aldı. Ulaştırma Bakanlığı derhal harekete geçerek bu şirkete kanun zoruyla süresiz bir yasak getirmiştir."

'BU KARAR ZULME KARŞI YANITIMIZDIR'

Başbakan İbrahim, Bakanlar Kurulu'nun 2002 tarihli 'ZIM şirketine ait gemilerin Malezya limanlarına yanaşmalarına izin veren kararların' tümünün, bugün itibarıyla iptal edildiğini duyurdu.

İsrail'in Filistin halkına yaptığı katliamı ve hukuksuzluğu dile getiren Başbakan İbrahim, aldıkları bu kararın İsrail'e 'cevap' niteliğinde olduğunu belirtti:

"Bu yasak, İsrail'in insanlığın temel ilkelerini göz ardı eden ve Filistinlilere yönelik katliam ve zulüm yoluyla uluslararası hukuku ihlâl eden eylemlerine bir yanıt niteliğindedir."

İSRAİL BANDIRALI GEMİLERE DE YASAK GELİYOR

İsrail bayrağı taşıyan ve İsrail limanlarına giden herhangi bir geminin Malezya limanlarında kargo yüklemesine de yasak getirildi. Bu iki yasağın derhâl yürürlüğe girdiği ve bu kritik kararın Malezya'nın ticari faaliyetlerini etkilemeyeceğine inandıkları belirtildi.

İLK İŞGALCİLERİ BU ŞİRKET GETİRMİŞTİ

1945 yılında, Filistin toprakları henüz İngiliz mandacılığı altındayken kurulan ve ismi Tevrat'ta geçen "ZIM" kelimesi, İbranice "gemi filosu" anlamına geliyor. Günümüzde en büyük 20 küresel taşıyıcıdan biri olan ZIM, 1948 yılında ilk Yahudi yerleşimcileri Filistin topraklarına taşımakla görevlendirilmişti.

Şirket 2021 senesinde, son 75 yıl içindeki en büyük kârını yapmıştı. Stratejik öneme sahip olan Malezya limanlarına girişinin yasaklanması, ekonomi çevrelerinde de büyük yankı uyandırdı. Şirketin uğrayacağı zararın doğrudan İsrail'i etkileyeceği tahmin ediliyor.