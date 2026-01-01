ABD’nin uzay ajansı NASA, sistemlerinde tespit edilen ciddi güvenlik açıkları nedeniyle Türkiye’den bir siber güvenlik araştırmacısına teşekkür mektubu gönderdi.

ABD’nin uzay ajansı NASA, sistemlerinde tespit edilen ciddi güvenlik açıkları nedeniyle Türkiye’den bir siber güvenlik araştırmacısına teşekkür mektubu gönderdi.

Denizli’de yaşayan 28 yaşındaki Hasan İsmail Gülkaya, NASA altyapısında dört kritik zafiyeti ortaya çıkarmıştı.

DÖRT KRİTİK AÇIK TEK TEK RAPORLANDI

Endüstriyel otomasyon eğitimi alan ve mesleki lise mezunu olan Gülkaya, NASA’nın Güvenlik Açığı Bildirim Programı üzerinden tespit ettiği açıkları kuruma iletti. Açıklardan birinin, üst düzey yöneticilere ait toplantı detaylarına erişim sağladığı, diğer üç açığın ise ajansa maddi zarar verebilecek riskler taşıdığı kaydedildi.

AÇIKLAR KÖTÜYE KULLANILMADAN KAPATILDI

Gülkaya, her güvenlik sorununu teknik belgelerle destekleyerek ayrıntılı raporlar hazırladı. Bildirimlerin ardından NASA, açıkları kısa sürede kapattı. Böylece sistemlerin kötü niyetli kullanıma açık hale gelmesinin önüne geçildi.

NASA’dan Türkiye’ye teşekkür! Sistemdeki kritik açıkları tek başına ortaya çıkardı

NASA GÜVENLİK ŞEFİNDEN İMZALI MEKTUP

NASA tarafından gönderilen resmi yazıda, Gülkaya’nın bağımsız bir güvenlik araştırmacısı olarak hareket ettiği ve kurumun sorumlu açıklama politikalarına uygun davrandığı ifade edildi. Teşekkür mektubunun NASA’nın güvenlik birimi tarafından imzalandığı aktarıldı.

Yazıda, tespit edilen güvenlik açıklarının NASA’nın belirlediği politika ve yönergeler doğrultusunda sorumlu biçimde bildirildiği vurgulandı. Bu yaklaşımın, bilgi güvenliği alanında son derece değerli bir yetkinlik olduğu kaydedildi. Yapılan bildirimin, NASA’nın normal şartlarda fark edemeyebileceği açıkların ortaya çıkmasını sağladığına dikkat çekildi.

Teşekkür mektubunda, bildirilen açıklar sayesinde NASA bilgilerinin bütünlüğü ve erişilebilirliğinin korunduğu, kurumun bilim, teknoloji, havacılık ve uzay araştırmalarını güvenli şekilde sürdürmesine katkı sağlandığı belirtildi. Ayrıca bu katkının, bilginin geliştirilmesi, eğitim, inovasyon, ekonomik canlılık ve dünyanın sorumlu yönetimi hedefleriyle örtüştüğü ifade edildi.

“BU MEKTUP KARİYERİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

Hasan İsmail Gülkaya, yaklaşık iki ay önce NASA’ya bildirim yaptığını, ardından teşekkür mektubunun kendisine ulaştığını söyledi. Gülkaya, bu gelişmenin kariyeri açısından önemli bir motivasyon sağladığını ve siber güvenlik alanında çalışmalarını sürdürmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası