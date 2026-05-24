İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın da yer aldığı yapay zeka destekli İran temalı bir görsel paylaştı. Netanyahu paylaşımında ''İran asla nükleer silaha sahip olmayacak'' dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı yapay zeka destekli paylaşımıyla gündeme oturdu. Netanyahu’nun yayımladığı görselde, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte ABD ve İsrail bayraklarının önünde yer aldığı görüldü.

İran temalı hazırlanan görselin arka planında savaş uçakları, bir komuta merkezi ve Orta Doğu haritası dikkat çekti. Netanyahu paylaşımında, “İran asla nükleer silaha sahip olmayacak” ifadelerini kullandı.

Paylaşımın, ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakerelerde anlaşmaya yakın olunduğuna yönelik açıklamaların yapıldığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

Netanyahu'nun paylaştığı görsel

İKİ LİDER TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

ABD basınında yer alan iddialara göre; Trump ile Netanyahu arasında kısa süre önce bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, İsrail’in bölgedeki güvenlik kaygıları ve özellikle Lübnan konusundaki çekincelerin ele alındığı öne sürüldü.

İsrailli kaynaklar, iki liderin İsrail’in “her türlü tehdide karşı hareket özgürlüğüne sahip olması” konusunda ortak görüş paylaştığını iddia etti.

Öte yandan Trump’ın, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen sonlandırmaması halinde olası bir anlaşmaya onay vermeyeceğini dile getirdiği ileri sürüldü.

