Netanyahu'yu çıldırtacak haber: Biden yönetimi İsrail'in savaş suçlarını araştırıyor

İsrail'e Refah'a yönelik saldırılar için gerçekçi bir plan olmadan harekete geçmeme uyarısı yapan ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu hükümeti çağrılara kulak asmayında harekete geçti. Biden yönetiminin, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırdığı iddia edildi.

Hamisi ABD'nin resti çekmesine rağmen Refah'ı kana bulamakta kararlı olan İsrail, en büyük destekçisinden sessiz bir darbe yedi. İddiaya göre ABD saldırıların başından bu yana İsrail'in Gazze'de işlediği suçları araştırıyor.

The Huffington Post'un haberine göre, Beyaz Saray İsrail'in savaş suçları konusunda harekete geçti.

Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davası devam ederken ABD'nin, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarına ilişkin yaklaşımı merak ediliyordu.

ARAŞTIRMA AYLARDIR SÜRÜYOR

Kaynaklar, ABD'nin aylardır İsrail'in savaş suçlarını değerlendirdiğini ve bu alandaki çalışmalara devam ettiğini savundu. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği eylemleri araştırdığını söyleyen bir devlet görevlisi, savcıların bu tür örnekleri aylardır incelediğini, İsrail'in eylemlerinde Amerikan silahlarının kullanılmasının da kayıt altına alındığını bildirdi.

BİDEN YÖNETİMİ SİLAHLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Biden yönetimi, geçen sonbaharda ABD tarafından sağlanan silahların üçüncü taraflarca sivillere zarar vermek için kullanılıp kullanılmadığının izleneceğini ve uluslararası hukuk ihlallerine ilişkin kanıtların takibinin yapılacağını açıklamıştı.

The Huffington Post'a konuşan, Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından 9 Şubat'ta düzenlenen basına kapalı brifingde bulunan başka bir kaynak, bir Konsey yetkilisinin ABD'nin İsrail'in uluslararası hukuka uyup uymadığına ilişkin değerlendirmeler yürüttüğünü söylediğini, aktardı.

"ABD, SUÇ ORTAKLIĞINI SONA ERDİRMELİ"

Eski Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Annie Shiel, Biden yönetiminin, ABD'nin "Gazze'de sivillere felaket niteliğinde zarar verme" konusundaki rolüne ve Washington'un daha fazla hasarı önleme sorumluluğuna artık açıklık getirmesi gerektiğini savunarak, "Kongre ve kamuoyunun bu sürecin neleri gerektirdiğini, neler bulduklarını ve en önemlisi ihlallerin sonuçlarının ne olacağını bilmesi gerekiyor." demişi.

Shiel, "Dört aydan fazla sürede 28 bin Filistinlinin öldürülmesiyle İsrail'in kayıtsız şartsız silahlandırılmasının riskleri ortada" diye konuşarak, ABD'nin bu durumu acilen "dürüstçe" kabul etmesi ve suç ortaklığını sona erdirmesi gerektiğini söyledi.