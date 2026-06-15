İstanbul'da çok sayıda egzotik hayvan türü koruma altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce İstanbul'da koruma altına alınan türler arasında tarantula, yılan, akrep, iguana, savan varanı, papağan, su kaplumbağası ve Afrika dev salyangozları yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce İstanbul'da yapılan denetimde, aralarında tarantula, yılan, akrep, iguana, savan varanı, papağan, su kaplumbağası ve Afrika dev salyangozlarının da bulunduğu çok sayıda egzotik türe el konuldu.

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Tarantula, iguana, savan varanı, papağan, Afrika dev salyangozları... Hepsi İstanbulda ele geçirildi

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLER

DKMP'nin NSosyal hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, gelen ihbarı değerlendiren ekiplerin, kolluk kuvvetleriyle İstanbul'da bir adreste denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Tarantula, iguana, savan varanı, papağan, Afrika dev salyangozları... Hepsi İstanbulda ele geçirildi

PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan çok sayıda egzotik türün tespit edildiği aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Aralarında tarantula, yılan, akrep, iguana, savan varanı, papağan, su kaplumbağası ve Afrika dev salyangozlarının da bulunduğu canlılara el konuldu. Canlılar koruma altına alınırken ilgili şahıs hakkında Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Tarantula, iguana, savan varanı, papağan, Afrika dev salyangozları... Hepsi İstanbulda ele geçirildi

Tarantula, iguana, savan varanı, papağan, Afrika dev salyangozları... Hepsi İstanbulda ele geçirildi

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