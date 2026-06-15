Tarantula, iguana, savan varanı, papağan, Afrika dev salyangozları... Hepsi İstanbul'da ele geçirildi
İstanbul'da çok sayıda egzotik hayvan türü koruma altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce İstanbul'da koruma altına alınan türler arasında tarantula, yılan, akrep, iguana, savan varanı, papağan, su kaplumbağası ve Afrika dev salyangozları yer aldı.
- Denetim, gelen bir ihbar üzerine kolluk kuvvetleriyle birlikte İstanbul'da bir adreste gerçekleştirildi.
- El konulan canlılar arasında tarantula, yılan, akrep, iguana, savan varanı, papağan, su kaplumbağası ve Afrika dev salyangozları bulunuyor.
- Canlılar koruma altına alındı.
- İlgili şahıs hakkında Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.
- DKMP, yaban hayvanlarının izinsiz bulundurulmasına yönelik denetimleri sürdüreceğini belirtti.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce İstanbul'da yapılan denetimde, aralarında tarantula, yılan, akrep, iguana, savan varanı, papağan, su kaplumbağası ve Afrika dev salyangozlarının da bulunduğu çok sayıda egzotik türe el konuldu.
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İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLER
DKMP'nin NSosyal hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, gelen ihbarı değerlendiren ekiplerin, kolluk kuvvetleriyle İstanbul'da bir adreste denetim gerçekleştirdiği belirtildi.
PARA CEZASI UYGULANDI
Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan çok sayıda egzotik türün tespit edildiği aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Aralarında tarantula, yılan, akrep, iguana, savan varanı, papağan, su kaplumbağası ve Afrika dev salyangozlarının da bulunduğu canlılara el konuldu. Canlılar koruma altına alınırken ilgili şahıs hakkında Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."