Çinli otomobil üreticisi Changan, 2026 FIFA Dünya Kupası için dikkat çekici bir kampanya başlattı. Şirket, sponsorluğunu üstlendiği Portekiz Milli Takımı'nın turnuva boyunca atacağı her gol için Çin'deki bir müşterisine ücretsiz Deepal marka otomobil vereceğini duyurdu.

Çin'in önde gelen otomotiv üreticilerinden Changan, sıra dışı bir kampanyaya imza attı. Şirket, FIFA Dünya Kupası kapsamında iş birliği yaptığı Portekiz Milli Takımı'nın turnuvada kaydedeceği her golün bir müşteriye otomobil kazandıracağını açıkladı.

Kampanya kapsamında Portekiz'in attığı her gol için bir adet Deepal marka elektrikli otomobil hediye edilecek. Özellikle hücum gücü yüksek ekiplerden biri olarak görülen Portekiz'in çok sayıda gol atması halinde onlarca müşterinin otomobil kazanabileceği belirtiliyor.

Changan'ın elektrikli araç markası Deepal son dönemde Çin pazarında büyümesini sürdürürken, şirket bu kampanyayla hem marka bilinirliğini artırmayı hem de Dünya Kupası heyecanını satış faaliyetlerine yansıtmayı hedefliyor.



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