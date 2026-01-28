Yunan futbol kulübü PAOK'un yedi taraftarı, takımlarının Lyon’a karşı oynayacağı Avrupa maçına gitmek üzere Yunanistan'dan Fransa'ya seyahat ederken Romanya’da geçirdikleri feci trafik kazasında hayatını kaybetti.

Yedi PAOK taraftarı, Fransa'daki Avrupa maçına giderken bindikleri minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybetti.

Diplomatik kaynaklar tarafından da doğrulanan olay, Romanya’nın batısında yer alan Timiş bölgesinde, yoğun kullanılan bir karayolunda meydana geldi.

Romanya basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan’ın Aleksandria kentine kiralandığı belirtilen minibüs, Lugoj çevre yolunun girişine yakın bir noktada sollamaya çalışırken zincirleme bir kazaya karıştı.

İddialara göre, şeridine geri dönmeye çalıştığı sırada normal seyrindeki bir yakıt tankerine çarpan minibüs, kontrolden çıkarak karşı şeride savruldu ve bu sırada yolda seyreden ağır bir ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

FECİ KAZA NEDEN YAŞANDI?

Romanya polisi, olay yerinde yaptıkları ilk incelemelerde, kazayı tetikleyen ilk çarpışmanın minibüs sürücüsünün sollamak için yaptığı manevra sırasında gerçekleştiğini açıkladı.

Romanyalı defansif sürüş uzmanı Titi Aur, kazanın alışılmışın dışında olduğunu belirtti. Aur, olayın klasik bir kontrol kaybına benzemediğini, çünkü sürücünün sollamayı tamamladıktan sonra güvenli bir şekilde sağ şeride geçecek zamanı olduğunu ifade etti.

Uzman, minibüsün aniden sola dönerek karşıdan gelen tıra doğru ilerlemesinin bilinçsiz bir hareket olduğunu belirterek, "Bir ihtimal, sürücünün aniden kendini kötü hissetmeye başlaması olabilir. Sollama manevrası yeni tamamlandığı için uykusuzluk daha az muhtemel. Diğer bir senaryo ise, uzun mesafeler kat eden ve sayısız benzer manevradan sonra riski hafife alan deneyimli sürücüleri sıkça etkileyen ciddi bir dikkat dağınıklığıdır" ifadelerini kullandı.

Aur, belirgin bir kaçınma hareketinin olmamasının da hareketin bilinçsizce yapıldığını düşündürdüğünü sözlerine ekledi.

1 YARALININ DURUMU KRİTİK

Diğer taraftan, kazada hayatını kaybeden yedi taraftarın yanı sıra, üç kişi de yaralandı. Yaralılar Timişoara’daki bir hastanede tedavi altına alınırken, bir kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi. Kurbanların yakınları, grubun aylardır bu seyahati planladığını belirtti.

Öte yandan, PAOK taraftarlarını taşıyan otobüs ve minibüslerin, Kuzey Makedonya, Bosna ve Sırbistan gibi AB dışındaki ülkelerin uzun sınır bekleme sürelerinden kaçınmak için Bulgaristan, Romanya ve Macaristan üzerinden geçen bu güzergahı sıkça kullandığı da belirtildi.

Romanyalı yetkiler, kazanın kesin nedenlerine yönelik soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

