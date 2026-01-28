İngiliz basını, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin İran'ı vurabilecek menzile girdiğini yazdı. ABD'nin rejimi devirmeyi amaçlayan bir saldırı düzenlemek için yeterli ateş gücüne sahip oldığı belirtildi. İran yönetimi ise muhtemel bir ABD saldırısına karşı teyakkuza geçti.

ABD'nin nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln liderliğindeki saldırı grubunu bölgeye konuşlandırması ve ardından uzun süreli hava askeri tatbikatları düzenleyeceğini açıklaması, İran üzerindeki gerilimi doruk noktasına taşıdı.

ABD, Başkan Donald Trump'ın "donanma" olarak nielendirdiği ve USS Abraham Lincoln liderliğindeki askeri birliklerini bölgeye konuşlandırırken, Ortadoğu'da birkaç gün sürecek askeri tatbikatlar düzenleyeceğini açıkladı .

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) hava bileşeni olan Merkez Hava Kuvvetleri, "ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanı genelinde muharebe hava gücünü konuşlandırma, dağıtma ve sürdürme kabiliyetini göstermek amacıyla çok günlük bir hazırlık tatbikatı" düzenleyeceğini belirtti.

Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatın "varlık ve personel dağıtım kabiliyetini artırmak, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve esnek müdahale uygulamasına hazırlık yapmak" amacıyla tasarlandığı belirtildi.

İRAN'DAN MUHTEMEL ABD VE İSRAİL FÜZELERİNE HAZIRLIK

Diğer taraftan ABD'nin, USS Abraham Lincoln uçak gemisi saldırı grubunun bölgeye konuşlandırdığının açıklanmasının ardından İran hükümeti, yeni bir ABD ve İsrail füze saldırısına hazırlandığını belirtti.

İngiliz The Guardian gazetesi ABD'nin İsrail uçaklarıyla birlikte, İran rejimini devirmek için tasarlanmış bir saldırı düzenleyebilecek ateş gücüne sahip olduğu belirtti. ABD filosunun, aralarında güdümlü füze destroyerlerinin de bulunduğu gemiler, henüz nihai pozisyona geçmemiş olsa da İran'ı vurabilecek menzile girdiği ifade edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de dahil olmak üzere bölgesel güçler, hava sahalarının veya karasularının İran'a yönelik bir saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Ancak, Akdeniz'deki uçak gemisi saldırı grubunun varlığı, bir saldırı için birçok üçüncü taraftan izin alınmasına gerek kalmayacağı anlamına geliyor.

ABD İLE İRAN ARASINDA DİPLOMATİK BİR TEMAS GERÇEKLEŞECEĞİNE DAİR İŞARET YOK

Öte yandan, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Larijani, ABD'nin bir saldırıdan önce İran'ın toplumsal bütünlüğünü bozmaya çalıştığını iddia etti. Larijani, Donald Trump'ın ülkeyi "olağanüstü hal" içinde gösterme çabasının başlı başına bir savaş biçimi olduğunu ve düşmanların da tam olarak bunu hedeflediğini söyledi. Larijani, "Göstericiler terörist benzeri özelliklere sahip bir şehirli grup oluşturuyor. Silah edinmek için askeri ve polis merkezlerine doğru koşmaları, iç savaş çıkarmaya çalıştıklarının bir göstergesidir. Bu kez ABD'nin taktiği, önce kamu düzenini bozmak ve ancak ondan sonra askeri bir saldırı gerçekleştirmektir" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bağhay, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD özel temsilcisi Steve Witkoff'un mutemel bir diplomatik anlaşmayı görüşmek üzere Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ile temasta olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Bağhay, İran silahlı kuvvetlerinin "her hareketi dikkatle izlediğini" sözlerine ekledi ve güç göndermenin ve tehditlerde bulunmanın "uluslararası sistemin ilkelerine aykırı" olduğunu belirterek, "bu ilkelerin ihlal edilmesi halinde herkesin güvensizliğe düşeceğini" söyledi. Ardından, "herhangi bir saldırganlığa kapsamlı ve üzücü bir cevap vereceğiz" dedi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Gholam-Hossein Mohseni-Ejei ise İran'ın müzakere masasına geri dönmemesi çağrısında bulundu.

17 BİN ÖLÜM VAKASI DAHA ARAŞTIRILIYOR

Ölü sayısı tahminleri büyük ölçüde farklılık göstermeye devam ediyor ancak en saygın insan hakları gruplarından biri olan İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRNA) protestocuların ölüm sayısının 5 bin 419'a ulaştığını duyurdu. Grup, 17 bin ölüm vakasını daha araştırdığını açıkladı.

