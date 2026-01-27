ABD ve İran arasındaki askeri gerilim, başkent Tahran'daki bir meydanda Washington’a yönelik doğrudan bir askeri uyarı içeren dev bir duvar resmiyle zirveye çıktı. "Rüzgar eken kasırga biçer" mesajının görüldüğü resim, ABD Başkanı Donald Trump'ın USS Abraham Lincoln uçak gemisini bölgeye göndermesinin ardından geldi. Diğer taraftan İran'daki gösterilerde ölenlerin sayısının 33 bini aştığı öne sürüldü.

İranlı yetkililer, başkent Tahran'ın en merkezi noktalarından biri olan Enghelab Meydanı'ndaki dev bir panoya ,ABD'ye askeri bir saldırı girişiminde bulunmaması yönünde doğrudan uyarı içeren yeni bir duvar resmi astı.

Bir uçak gemisinin kuş bakışı görünümü yer aldığı resimde, geminin güvertesinin hasarlı ve patlamış savaş uçaklarıyla dolu olduğu görüldü. Güverte, geminin arkasında suya karışarak Amerikan bayrağının çizgilerini andıran bir desen oluşturan kan izleri ve cesetlerle kaplı olarak tasvir edildi.. Resmin bir köşesine ise, "Rüzgar ekersen, kasırga biçersin" yazıldı.

İrandan ABDye duvar resimleriyle mesaj: Rüzgar eken kasırga biçer

Bununla birlikte duvar resmi, ABD Donanması'na ait USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerinin bölgeye doğru ilerlediği bir dönemde geldi. ABD Başkanı Donald Trump, gemilerin "her ihtimale karşı" sevk edildiğini belirterek, "O yöne giden devasa bir filomuz var" ifadelerini kullanmıştı. İran Devrim Muhafızları komutanı ise, bir gün önce yaptığı açıklamada, güçlerinin "her zamankinden daha hazır, tetikte" olduğunu bildirmişti.

TIME DERGİSİ: ÖLÜ SAYISI 33 BİNİ AŞTI

ABD ve İran arasındaki gerilimin yükselmesindeki temel etkenlerden biri, İran genelindeki protestolara karşı uygulanan acımasız baskı oldu. Ülke genelinde binlerce kişinin öldüğü ve on binlerce kişinin tutuklandığı olayların ardından, aktivistler tarafından bildirilen ölü sayısı artmaya devam ediyor.

İrandan ABDye duvar resimleriyle mesaj: Rüzgar eken kasırga biçer

İngiliz Time dergisinin, ülkenin Sağlık Bakanlığı'nda çalışan iki üst düzey yetkiliye atıfta bulunarak yaptığı haberde protestolarda ölenlerin sayısının 33 bini geçtiği, yaralı sayısının ise 97 bin 645 olduğu iddia edildi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), önceki gün İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 848'e yükseldiğini duyurmuştu.

Profesör Amir-Mobarez Parasta'nın araştırmasına göre ise yaralıların yüzde 30'u gözlerine darbe aldı. Göz cerrahı, rejimin protestocuları idam ettiğini de sözlerine ekledi.

İrandan ABDye duvar resimleriyle mesaj: Rüzgar eken kasırga biçer

Hastane kayıtlarına göre, yalnızca başkent Tahran'da 468 kişi, ülke genelinde ise 500'den fazla kişi idam edildi.

PEHLEVİ'DEN PROTESTOCULARA ÇAĞRI

Askeri bir saldırı ihtimalinin yanı sıra, İran rejimi yeni mali zorluklarla da karşı karşıya. Başkan Trump, İran'la iş yapan herhangi bir ülkenin ABD ile ticarette yüzde 25'lik bir tarife ödeyeceği uyarısında bulundu.

İrandan ABDye duvar resimleriyle mesaj: Rüzgar eken kasırga biçer

Öte yandan, 1979 İslam Devrimi öncesinde ülkeyi terk eden Rıza Pehlevi, rejimin el koyduğu gücü vatandaşların ellerine geri vermeyi vaat etti. Pehlevi, "demokrasiye ve insan haklarına olan sarsılmaz bağlılığını" yineleyerek, protestocuları k seslerini duyurmaya teşvik etti.

Tüm bu gelişmelerin ışığında, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), F-15E Strike Eagle savaş uçaklarının Orta Doğu'da varlık gösterdiğini belirtirken, İngiltere Savunma Bakanlığı da Typhoon savaş uçaklarını "savunma amaçlı" olarak Katar'a konuşlandırdığını duyurdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası