Orta Doğu'da misilleme çemberi! "Tekrar tekrar vuracağız"

İran destekli Husiler, Yemen'den İsrail'e balistik füze fırlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri füzenin havada imha edildiğini açıkladı. Saldırı, İsrail'in daha önce Sana Havalimanı'nı vurmasının ardından gelen misilleme niteliğinde bir hamle olarak değerlendiriliyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Sana Havalimanı tekrar tekrar imha edilecek" dedi.

Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından Perşembe gecesi (29.05.2025) bir balistik füze fırlatıldı; olayın ardından İsrail’in orta kesimlerinde hava saldırısı sirenleri çaldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), alarm seslerinin ardından tehdidin kısa sürede önlendiğini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, "Kısa süre önce İsrail’in çeşitli bölgelerinde çalan sirenlerin ardından, Yemen’den fırlatılan bir füze durduruldu. Sirenler protokole uygun şekilde çaldı" denildi.

SANA HAVALİMANI'NA YÖNELİK SALDIRI SONRASI MİSİLLEME

Saldırı, IDF’nin Yemen’in Sana Havalimanı’na gerçekleştirdiği misilleme saldırısından bir gün sonra geldi. Söz konusu saldırı, Husilerin İsrail’e yönelik devam eden füze atışlarına karşılık olarak düzenlendi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri, şu anda Sana’daki havaalanında Husi terör örgütüne ait hedefleri vurdu ve onların kullandığı son uçağı imha etti" dedi.

Gallant, "Bu, belirlediğimiz politikanın net bir mesajı ve doğrudan devamıdır: İsrail’e ateş açan herkes ağır bir bedel öder. Yemen’deki limanlar ciddi şekilde zarar görmeye devam edecek, Sana Havalimanı tekrar tekrar imha edilecek; Husilerin ve destekçilerinin kullandığı diğer stratejik altyapılar da öyle" ifadelerini kullandı.

"SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ"

Ayrıca, "Husi terör örgütü denizden ve havadan abluka altına alınacak. Söz verdiğimiz ve uyardığımız gibi. Bize zarar veren, bunun karşılığını fazlasıyla alacaktır" dedi.

Bu olay, Gazze’deki savaşın ortasında Husilerin İsrail’e yönelik füze ve drone saldırılarını artırmasıyla birlikte, devam eden çatışmada son gerilimi işaret ediyor.