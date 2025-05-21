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Orta Doğu'dan trilyonluk dönüş yapmıştı! 200 milyonluk dolarlık "hediye" Trump'a ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Orta Doğu&#039;dan trilyonluk dönüş yapmıştı! 200 milyonluk dolarlık &quot;hediye&quot; Trump&#039;a ulaştı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Trump, 13-16 Mayıs'ta Orta Doğu'ya ziyaretler düzenlemişti. Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan ziyaretlerde, trilyonluk anlaşmalar yapıldı. Katar, ziyaretlerin ardından Trump’a 200 milyon dolar değerinde bir Boeing 747 uçağı hediye etti.

ABD Başkanı Trump, 13-16 Mayıs'ta dünyanın yakından izlediği Orta Doğu turu kapsamında sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret etti. 

Orta Doğu'dan trilyonluk dönüş yapmıştı! 200 milyonluk dolarlık

TRİLYONLUK ANLAŞMALARLA DÖNDÜ

Trump, üç günlük ziyaretinin ardından ülkesine yaklaşık 3,2 trilyon dolar değerindeki anlaşmalarla döndü.

ABD Savunma Bakanlığı, söz konusu ziyaretlerde Katar'ın ABD'ye hediye ettiği uçağın Pentagon envanterine girdiğini açıkladı.

BEOİNG 747 PENTAGON ENVANTERİNDE

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak kamuoyunda tartışmalara neden olan hediye uçakla ilgili son durumu paylaştı.

Parnell, "Savunma Bakanı (Pete Hegseth) tüm federal kural ve düzenlemelere uygun olarak Katar'dan bir Boeing 747'yi kabul etmiştir" ifadesini kullandı.

ABD'li sözcü, açıklamasında, "Savunma Bakanlığı, ABD Başkanını taşımak için kullanılan bir uçak için uygun güvenlik önlemlerinin ve işlevsel ihtiyaçların dikkate alınmasını sağlamak için gerekenleri yapacaktır" ifadesine yer verdi.

Orta Doğu'dan trilyonluk dönüş yapmıştı! 200 milyonluk dolarlık

200 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Pentagon yetkilileri, yaklaşık 200 milyon dolar değerinde olduğunu tahmin edilen uçağın Donald Trump'ı taşıyacak kadar güvenli kabul edilebilmesi için kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini belirtmişti.

Katarlı yetkililer, Doha ziyaretinde Trump'a bir Boeing 747 uçak hediye edildiğini duyurmuştu.

Trump ise söz konusu uçağın şahsına değil ABD'ye hediye edildiğini kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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