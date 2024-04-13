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Pakistan'da korkunç infaz! Otobüsü durdurup kaçırdıkları yolcuları öldürdüler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Pakistan&#039;da korkunç infaz! Otobüsü durdurup kaçırdıkları yolcuları öldürdüler

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pakistan'da bazı saldırganlar, otoyolda durdurdukları bir otobüsten 8 yolcuyu kaçırdı. Kaçırılan yolcuların cesetleri bir köprünün altında bulundu. Saldırganlar, kurdukları barikatı aşmaya çalışan başka bir araçtaki 2 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi de yaraladı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde silahlı kişiler dün bir otoyolda barikat kurdu. Durmadan barikatı aşmaya çalışan bir araca ateş ederek 2 kişiyi öldüren ve 6 kişiyi yaralayan saldırganlar, sonrasında eyaletin başkenti Quetta'dan İran sınırındaki Taftan kentine giden bir otobüsü durdurdu.

YOLCULARI KAÇIRIP ÖLDÜRDÜLER

Otobüs yolcularının kimliklerini kontrol eden silahlı kişiler, hepsi Punjab eyaletinden 8 kişiyi otobüsten indirdi.

Polis, bu 8 kişinin cesedinin daha sonra otoyoldan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir köprünün altında bulunduğunu aktardı.

Emniyet yetkilileri, saldırganların arandığını kaydetti.

BAŞBAKANDAN SORUŞTURMA EMRİ

Radio Pakistan'ın haberine göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak soruşturma açılması talimatını verdi. Şerif, öldürülenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, onların yanında olduğunu belirtti.

Belucistan eyaleti Başbakanı Sarfraz Bugti de olay nedeniyle derin üzüntü içerisinde olduğunu vurgulayarak, teröristlere karşı sert tutumlarını sürdüreceklerini ve teröristlerin alçak emellerine ulaşamayacağını ifade etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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