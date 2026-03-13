Pakistan'da yaşanan petrol ve mazot sıkıntısı nedeniyle hükümet, 13-15 Mart tarihleri arasında ülke genelinde 3 günlük resmi tatil ilan etti. Alınan karar kapsamında okulların da 31 Mart'a kadar kapalı kalacağı duyuruldu.

Pakistan'ı yakıt sıkıntısı vurdu: 3 gün resmi tatil ilan edildi!

Başkent İslamabad başta olmak üzere birçok şehirde yolların sakin olduğu ve trafiğin büyük ölçüde azaldığı gözlendi.

