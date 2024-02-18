Para cezasına çarptırılan Trump'tan yeni hamle: Ayakkabı ve parfüm satışına başladı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Şubat 2024 12:35 - Güncelleme: 18 Şubat 2024 12:41 - Güncelleme:

Donald Trump, Abd, Haber

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

İki ayrı davada yarım milyon doları aşan para cezasına çarptırılan Trump, ayakkabı ve parfüm satmaya başladı. 399 dolarlık yeni ayakkabısını tanıtan Trump, 99 dolara da parfüm satıyor.