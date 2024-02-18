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    • Haberler > Dünya > Para cezasına çarptırılan Trump'tan yeni hamle: Ayakkabı ve parfüm satışına başladı

    Para cezasına çarptırılan Trump'tan yeni hamle: Ayakkabı ve parfüm satışına başladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Para cezasına çarptırılan Trump&#039;tan yeni hamle: Ayakkabı ve parfüm satışına başladı
    Donald Trump, Abd, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İki ayrı davada yarım milyon doları aşan para cezasına çarptırılan Trump, ayakkabı ve parfüm satmaya başladı. 399 dolarlık yeni ayakkabısını tanıtan Trump, 99 dolara da parfüm satıyor.

    Dolandırıcılık suçundan 355 milyon dolar para cezasına çarptırılan eski ABD Başkanı Donald Trump, ayakkabı ve parfüm satışına başladı.

    Trump, "Dünyanın en harika spor ayakkabısı" sloganıyla 399 dolar fiyat etiketine sahip yeni ürününü tanıttı. Philadelphia'da düzenlenen lansmanda Trump, bir ayakkabı çıkarma fikrini 10 yıldan uzun süredir düşündüğünü söyledi.

    Üzerinde Amerikan bayrağı bulunan, altın renkli ayakkabıların yanı sıra Trump, 99 dolara parfüm de satıyor.

    Ayakkabının lansmanı, Trump'ın New York'ta emlak dolandırıcılığından suçlu bulunmasından sonra yapıldı.

    NE OLMUŞTU?

    Dolandırıcılık suçundan 355 milyon dolar para cezasına çarptırılan Trump, bir başka davada iftira gerekçesiyle 83 milyon dolar ceza almıştı.

    Yasal faizle birlikte, kaybettiği iki davada Trump'ın ödeyeceği tutarın yarım milyar doları aşacağı hesaplanıyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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