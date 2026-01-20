ABD Başkanı Donald Trump Gazze barış planı kapsamında Gazze Barış Kurulu’na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i de davet etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov “Başkan Putin, diplomatik kanallar aracılığıyla bu Barış Kurulu’na katılma teklifini aldı. Şu anda bu teklifin bütün ayrıntılarını inceliyoruz. Tüm ayrıntıları netleştirmek için ABD tarafıyla iletişime geçmeyi umuyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurucu üye olarak davet edildiği kurula, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de davet edildi. Ayrıca Gazze Yürütme Kurulu adıyla ayrı bir kurul oluşturulmuş ve burada da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yer alacağı açıklanmıştı.

İSRAİL’DEN TEPKİ

Öte yandan ABD Başkanı Trump’ın, Türkiye ve Katar’ı kurula davet etmesine İsrail’den tepkiler gelmeye devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kurulun kendileriyle istişare edilmeden oluşturulduğunu ve bunun Tel Aviv yönetiminin politikalarıyla çeliştiğini ifade etti. Netanyahu, İran, Gazze ve Barış Kurulu konularını görüşmek üzere güvenlik kabinesini toplarken Maliye Bakanı Bezalel Smotrich “ABD’nin Gazze anlaşmasını denetlemek için İsrail’in güneyindeki Kiryat Gat’ta kurduğu askerî üssü boşaltma vakti geldi” diyerek tepkisini dile getirdi.

