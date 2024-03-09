Ramazan öncesi Gazze'de acı tablo! Açlık ve susuzluktan ölü sayısı 25'e yükseldi

Ramazan ayı öncesinde İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de tablo giderek kötüleşiyor. ABD Gazze'ye havadan yardımları sürdürürken, denizden yardımlar ise Gazze'ye bu hafta sonu yapılması bekleniyor. İsrail ateşkes çabalarını baltalarken, Gazze'de açlık ve susuzluktan ölen Filistinli sayısı 25'e yükseldi. 20 yaşında bir kadın ve 2 aylık bir bebek yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle öldüğü açıklandı.

7 Ekim'den bu yana 45 km karelik alanda katliam yapan İsrail, insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik acımasız saldırılarını sürdürüyor. Ramazan ayı öncesinde açlık ve kıtlıkla mücadele eden Gazze'de binlerce Filistinli ateşkes görüşmelerinin sonuçlanmasını bekliyor. Ancak İsrail, ateşkes görüşmelerini reddediyor. Karadan yardımları engelleyen İsrail'e karşı Gazze'ye havadan yardımlar sürse de kıtlık giderek büyüyor. Açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.

GAZZE'DE RAMAZAN ÖNCESİ VAHİM TABLO

Gazze'de İsrail'in katliam saldırıları sonucunda şu ana kadar 2 bin 721 katliamın işlendiği saldırılarda 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 30 bin 960 kişi öldürüldü. 72 bin 524 kişinin yaralandığı Gazze'de, kayıplarla birlikte toplam sayı 110 bini aştı. 17 bin çocuğun yetim kaldığı bölgede açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısı 25'e çıktı.

2 AYLIK BEBEK AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra 20 yaşında bir kadın ve 2 aylık bir bebeğin daha yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Kudra, bunun Gazze'nin kuzeyinde yaşanan kıtlığın öldürücü boyutlara ulaştığını söyledi.

HAVADAN YARDIMLAR SÜRÜYOR

Gazze'de insanlık dramına dönüştüğü yardımlar ise İsrail'in engellemelerine karşı havadan sürüyor. Ürdün'ün 4 uçakla başlattığı yardım sonrasında ABD, Gazze’ye bir kez daha havadan yardım bıraktı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyine bugün 41 bin 400'den fazla gıda ile 23 bin şişe içme suyu içeren yardımların havadan bırakıldığı belirtildi.

DENİZDEN YARDIMLAR YOLDA

Havadan yardımların yanı sıra Gazze'ye deniz yoluyla yardımların ulaşması için çalışmalar sürüyor. ABD geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi'ne yardımların ulaşması için liman inşa edileceğini duyurmuştu. Yardımlar Güney Kıbrıs'ta kontrolü yapılan gemilerle Gazze Şeridine ulaştırılacak. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre İspanyol bir STK’ya ait olan ve denizdeki göçmenleri kurtarma görevinde bulunan Open Arms adlı bir gemi Gazze’ye yardım malzemesi ulaştırmak için bugün ayrılmaya hazırlanıyor.