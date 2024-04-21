Refah'ta havadan katliam, Han Yunus'ta toplu mezar! Katledilen Filistinlilerin cesetleri bulundu

7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail, Refah'ı havadan vurdu. Saldırıların hedefi olan bir binanın enkazından çok sayıda Filistinlinin cesedine ulaşıldı. Han Yunus kentindeki bir toplu mezardan da İsrail ordusu tarafından öldürülen 50 Filistinlinin cansız bedeni çıkarıldı. İşte bölgeden dakika dakika gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti REFAH'A HAVADAN SALDIRI

HAMAS'TAN KATLİAMA KARŞI GREV ÇAĞRISI

'ABD'NİN İSRAİL'E VERDİĞİ DESTEK TEHLİKEYİ TIRMANDIRIYOR'

KATLEDİLEN ANNENİN BEBEĞİ KURTARILDI

TOPLU MEZARDAN 50 FİLİSTİNLİNİN CESEDİ ÇIKARILDI

21.04.2024 03.52

REFAH'A HAVADAN SALDIRI

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma İdaresi, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Sivil Savunma İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, “İşgal devleti (İsrail) ordusu uçaklarının hava saldırısı düzenlediği Refah'ın doğusunda George Caddesi üzerinde Abdulal ailesine ait çok katlı bir binanın enkazında çok sayıda Filistinli şehit oldu” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, ekiplerin enkaz altındaki çok sayıda cesede ulaştığına dikkat çekilerek, kayıp ve yaralılara ulaşmak için de çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Öte yandan görgü tanıkları da ilk yardım ekipleri ile sivil savunma ekiplerinin, hedef alınan binada aralarında kadın ve erkek çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin cansız bedenlerine ulaştığını aktardı.

21.04.2024 03.30

HAMAS'TAN KATLİAMA KARŞI GREV ÇAĞRISI

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Filistinlilere, İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda 14 Filistinlinin hayatını kaybetmesi üzerine greve gitmeleri çağrısı yaptı.

21.04.2024 02.21

'ABD'NİN İSRAİL'E VERDİĞİ DESTEK TEHLİKEYİ TIRMANDIRIYOR'

ABD Temsilciler Meclisinin İsrail’e 26 milyar dolar değerinde askeri yardım sağlanmasına ilişkin Filistin haber ajansı WAFA’ya değerlendirmede bulunan Filistin Devleti Başkanlık Sözcüsü Rudeyne, “ABD’nin İsrail’e verdiği güvenlik desteği Filistin halkına yönelik bir saldırı ve tehlikeyi tırmandıran bir gelişme. Bu adım, İsrail’e savaşı tüm bölge ülkelerini kapsayacak şekilde genişletmesi için yeşil ışık yaktı” ifadelerini kulandı.

21.04.2024 01.32

KATLEDİLEN ANNENİN BEBEĞİ KURTARILDI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi hedef alan bombalı saldırısında hamile bir Filistinli kadın ölürken, karnındaki bebeği doktorlar tarafından kurtarıldı.

21.04.2024 01.10

TOPLU MEZARDAN 50 FİLİSTİNLİNİN CESEDİ ÇIKARILDI

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma İdaresi, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentindeki bir toplu mezardan İsrail ordusu tarafından öldürülen 50 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığını duyurdu.

Sivil Savunma İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Han Yunus Valiliği'ndeki ekiplerimiz, işgal güçleri tarafından toplanarak Nasır Hastanesi’nde toplu olarak defnedilen farklı yaş gruplarından 50 şehidin naaşını ortaya çıkardı” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, hala çok sayıda cesedin toplu mezarlarda ve enkaz altında olduğuna işaret edilen açıklamada, sivil savunma ekiplerinin arama ve çıkarma çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Yer: Gazze