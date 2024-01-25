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    Rio'da OHAL! On binlercesi tahliye edildi, 12 kişi hayatını kaybetti

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Güney Amerika ülkesi Brezilya son bir haftadır yine şiddetli yağışların pençesinde. OHAL ilan edilen Rio de Janeiro kentinde 12 kişi hayatını kaybetti, on binlercesi ise tahliye edildi.

    Rio&#039;da OHAL! On binlercesi tahliye edildi, 12 kişi hayatını kaybetti
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde son bir haftadır şiddetli yağışlar etkili oluyor. Belediye Başkanı Marcelo Crivella, basına yaptığı açıklamada, bazı kasabalarda 25 bin kişinin tahliye edildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

    12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Bir haftadır devam eden sağanak nedeniyle 12 kişinin öldüğünü kaydeden Crivella, geçen hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini hatırlattı. Crivella, otoyolların ve onlarca evin sular altında kaldığını ifade ederek, bölgelere acil insani yardım ulaştırılacağını belirtti.

    Rio de Janeiro kentinde geçen yıllarda da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Brezilya
    Haberler > Dünya > Rio'da OHAL! On binlercesi tahliye edildi, 12 kişi hayatını kaybetti
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