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Rio'da OHAL! On binlercesi tahliye edildi, 12 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Güney Amerika ülkesi Brezilya son bir haftadır yine şiddetli yağışların pençesinde. OHAL ilan edilen Rio de Janeiro kentinde 12 kişi hayatını kaybetti, on binlercesi ise tahliye edildi.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde son bir haftadır şiddetli yağışlar etkili oluyor. Belediye Başkanı Marcelo Crivella, basına yaptığı açıklamada, bazı kasabalarda 25 bin kişinin tahliye edildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bir haftadır devam eden sağanak nedeniyle 12 kişinin öldüğünü kaydeden Crivella, geçen hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini hatırlattı. Crivella, otoyolların ve onlarca evin sular altında kaldığını ifade ederek, bölgelere acil insani yardım ulaştırılacağını belirtti.
Rio de Janeiro kentinde geçen yıllarda da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında onlarca kişi hayatını kaybetmişti.
Düzenleyen: Seda Çakır - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı