Rio'da OHAL! On binlercesi tahliye edildi, 12 kişi hayatını kaybetti

25 Ocak 2024 09:20 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 09:31

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde son bir haftadır şiddetli yağışlar etkili oluyor. Belediye Başkanı Marcelo Crivella, basına yaptığı açıklamada, bazı kasabalarda 25 bin kişinin tahliye edildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bir haftadır devam eden sağanak nedeniyle 12 kişinin öldüğünü kaydeden Crivella, geçen hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini hatırlattı. Crivella, otoyolların ve onlarca evin sular altında kaldığını ifade ederek, bölgelere acil insani yardım ulaştırılacağını belirtti.

Rio de Janeiro kentinde geçen yıllarda da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında onlarca kişi hayatını kaybetmişti.