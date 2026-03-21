FBI Direktörü Kash Patel, Rus istihbaratının Signal üzerinden yürüttüğü dev operasyonu ifşa etti. Aralarında ABD'li üst düzey yetkililerin, askerlerin ve gazetecilerin de bulunduğu binlerce hesap ele geçirildi

Dünyanın en güvenli mesajlaşma uygulamalarından biri olarak kabul edilen Signal, Rus siber saldırılarının hedefi oldu.

FBI Direktörü Kash Patel, Rus istihbarat servislerinin "yüksek istihbarat değeri" taşıyan Amerikalıları hedef alan geniş kapsamlı bir kimlik avı kampanyası yürüttüğünü duyurdu.

Binlerce bireysel hesaba yetkisiz erişim sağlandığına değinen Patel, saldırganların mesajları okuyabildiğini, kişi listelerini kopyalayabildiğini ve kurbanların kimliğiyle sahte mesajlar gönderebildiğini açıkladı.

"GÜVENLİK AÇIĞI UYGULAMADA DEĞİL, KULLANICIDA"

Signal’in uçtan uca şifreleme sunmasına rağmen Rus hackerlar "kimlik avı" (phishing) taktikleriyle kullanıcıları tuzağa düşürdü.

Sahte destek hesaplarından gelen bağlantılara tıklayan kullanıcıların, farkında olmadan cihazlarını hackerlara teslim ettiğini belirten Patel, "Bu güvenlik açığı uygulamada değil, son kullanıcı olarak sizdedir" ifadesini kullandı.

Rus hackerlar ABD’li yetkililerin hesaplarını ele geçirdi!

PENTAGON VE BEYAZ SARAY'DA SİGNAL KRİZİ

Daha önce Trump yönetimi yetkililerinin üst düzey görüşmeler için Signal kullandığı ortaya çıkmış, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in kişisel telefonunda bu uygulamayı kullanarak askerlerin güvenliğini tehlikeye attığına dair müfettiş raporları yayımlanmıştı. Rus hackerların bu zafiyetleri kullanarak devletin zirvesindeki mahrem bilgilere ulaşıp ulaşmadığı büyük bir merak konusu haline geldi.

İRAN DA TELEGRAM ÜZERİNDEN SAHADA

Siber savaş sadece Rusya ile sınırlı kalmıyor. FBI tarafından yayımlanan bir diğer rapora göre, İran bağlantılı siber aktörler de Telegram’ı bir komuta kontrol merkezi olarak kullanıyor. İran istihbaratıyla bağlantılı grupların, dünya genelindeki muhalifleri ve rejim karşıtı grupları hedef alarak zararlı yazılımlar yaydığı iletildi.

