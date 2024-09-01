Rus ordusunun eğittiği iddia edilen 'casus balina' Hvaldimir öldü

2019'da üzerinde iki kamera ile Norveç yakınlarında bulunan Hvaldimir isimli 'casus balina' öldü. Rus ordusunun eğittiği iddia edilen balinanın cansız bedeni Norveç açıklarında görüldü.

Norveç'te "casus balina" olarak ün kazanan ve Ruslar tarafından eğitildiği iddia edilen Hvaldimir lakaplı beluga balinasının öldüğü bildirildi. Balinayı koruma çalışmaları yürüten kar amacı gütmeyen kuruluş Marine Mind'ın kurucusu Sebastian Strand, yaptığı açıklamada Hvaldimir'in cansız bedenine Norveç açıklarında rastladığını belirtti.

Rusya'nın eğittiği iddia edilen 'casus balina' Hvaldimir öldü.

HERKES "CASUS BALİNA OLARAK" TANIYORDU

Strand, balinanın ölüm nedeninin henüz netleşmediğini ifade ederek, Hvaldimir'in vücudunun kuşlar ya da diğer deniz canlıları tarafından oluşturulduğu düşünülen yara izleriyle kaplı olduğunu aktardı.

Strand, "Bu çok üzücü. Hvaldimir, sadece Norveç'te bile binlerce insanın kalbine dokunmuştu" şeklinde duygularını dile getirdi. Hvaldimir, 2019 yılında Norveç'in kuzeyinde, üzerine yerleştirilmiş bir kamera mekanizması ile yüzerken keşfedilmiş ve kısa sürede dünya genelinde "casus balina" olarak tanınmıştı.

Üzerinde özel olarak tasarlanmış bir mekanizma bulunan balina, Rusya tarafından eğitildiğine dair spekülasyonları beraberinde getirmişti. Bu spekülasyonlar, Norveçli yetkililerin balinanın üzerindeki mekanizmanın özel tasarım olduğunu ve hayvanın her iki yanında GoPro kameraları için yuvalar bulunduğunu belirtmesiyle güçlenmişti.

RUS ORDUSU TARAFINDAN EĞİTİLDİĞİ İDDİA EDİLİYORDU

Balinanın üzerindeki mekanizmanın klipslerinde "St. Petersburg" yazısının bulunması, Hvaldimir'in Rusya'nın Murmansk bölgesinden gelmiş olabileceği ve Rus donanmasınca eğitildiği yönündeki teorilere katkı sağlamıştı.

Rus ordusu tarafından eğitildiği düşünülen bu balina, casusluk amacıyla kullanıldığı spekülasyonları nedeniyle "Hval" (Norveççe balina) ve "Vladimir" isimlerinin birleşiminden oluşan "Hvaldimir" lakabını almıştı. Hvaldimir’in ölümü, hayvan hakları savunucuları ve onu izleyen insanlar için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.

Uzmanlar, Hvaldimir'in akıbetinin ve ölüm nedeninin net bir şekilde anlaşılması için araştırmaların devam ettiğini belirtiyor. Balinanın ölümü, denizlerdeki vahşi yaşamın karşı karşıya olduğu tehditlere bir kez daha dikkat çekti.