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Rusya’dan önemli çağrı! Ermenistan'daki büyükelçisi Moskova’ya gidecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya’dan önemli çağrı! Ermenistan&#039;daki büyükelçisi Moskova’ya gidecek
Rusya, Ermenistan, Dışişleri Bakanlığı, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'daki Büyükelçisi Sergey Kopırkin'i başkent Moskova'ya çağırdığını duyurdu. Haberin ardından son dönemde Rusya-Ermenistan arasında yaşanan gerilim akıllara geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Erivan Büyükelçisi Kopırkin, istişareler için Moskova'ya çağrıldı." ifadesini kullandı.

Son dönemde Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilim dikkati çekiyor.

Rusya’dan önemli çağrı! Ermenistan'daki büyükelçisi Moskova’ya gidecek - 1. Resim

Ermenistan, üyesi bulunduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün (KGAÖ) etkinliğini sorgularken Rusya ise ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşma yönünde siyaset izleyen Ermenistan'ı eleştiriyor.

RUSYA-ERMENİSTAN GERİLİMİ

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ savaşı sırasında 2 bin Rus barış gücü sınıra yerleştirildi. Azerbaycan’ın Karabağ galibiyetinden sonra Putin’in talimatıyla yerleştirilen askerle geri çekildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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