Rusya'dan Donetsk'e hava saldırısı! Artyomovo yerleşim birimi ele geçirildi

Ukrayna'nın Kursk ve Belgorod bölgelerine adım adım ilerlemesiyle peş peşe OHAL kararları alan Rusya, karşı saldırılarını sürdürüyor. Donetsk şehrine düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda askeri aracı imha eden Rus güçleri, bölgede Artyomovo yerleşim birimini de ele geçirdi. Ayrıca Ruslar, Ukrayna'nın Sumy bölgesindeki Bilopillya şehrine hava saldırısı düzenledi.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk ve diğer bölgelerinde başlattığı sürpriz saldırıların ardından savaşta şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Kursk ve Belgorod bölgelerinde OHAL ilan eden Rusya, Ukrayna'nın Donetsk şehrine düzenlediği saldırılarla yerleşim birimini ele geçirdi, çok sayıda mühimmat ve askeri aracı imha etti.

YERLEŞİM BİRİMİ ELE GEÇİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki eylemlerine dair bilgi yer aldı. Rus ordusunun Ukrayna'daki çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Artyomovo yerleşim birimini kurtardı" ifadelerine yer verildi.

Bir günde cephanelik ve depolar ile askeri teçhizat ve Ukrayna askeri birliklerinin bulunduğu 147 bölgenin insansız hava araçları (İHA), top ve roket atışları ile bombalandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

ASKERİ ARAÇLAR İMHA EDİLDİ

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 639 uçak, 282 helikopter, 30 bin 161 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17 bin 340 tank ve zırhlı araç, 1412 çok namlulu roketatar, 13 bin 415 obüs ve havan topu ile 24 bin 919 özel askeri araç imha edildi."

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Kursk bölgesindeki çatışmalara dair bilgi verilerek "Ukrayna ordusunun son 24 saatte 330'dan fazla askerini ve 27 zırhlı aracını kaybettiği" belirtildi. Açıklamada, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bugüne kadar Kursk yönünde "3 bin 800 kadar askerini ve 54 tank, 26 piyade muharebe aracı, 48 zırhlı personel taşıyıcı, 281 zırhlı aracını kaybettiği" ifadeleri yer aldı.

HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın Sumy bölgesindeki Bilopillya şehrine düzenlediği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiğini üç kişinin yaralandığını açıkladı.

Acil Durumlar Servisine bağlı ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

2 BÖLGEDE OHAL KARARI!

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı sürpriz saldırıların ardından şiddetli çatışmalar çıkmıştı. Ukrayna'nın saldırılarında 10'larca sivil hayatını kaybederken, 100'ün üzerinde yaralı olduğu tespit edilmişti.

Kursk bölgesinde ilan edilen acil durum, daha sonra "federal acil durum" seviyesine yükseltilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın sürpriz saldırısını "büyük bir provokasyon" olarak nitelendirmişti. Belgorod'da da olağanüstü hal ilan edilmişti.

82 YERLEŞİM YERİ ELE GEÇİRİLDİ

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un 7 Ağustos'ta Ukrayna'nın ilerleyişinin durdurulduğunu söylemesine rağmen Ukrayna güçleri henüz sınır ötesine çıkarılamadı. Ukrayna ordusu, Rus topraklarında yaklaşık bin kilometrekarelik alanı kontrol altına aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 13 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini, 82 yerleşim yerinde kontrolün ele geçirildiğini duyurmuştu.