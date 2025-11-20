Filipinler’de 'sahte kimlikle' belediye başkanı olan Çin vatandaşı Alice Guo, yüzlerce kişiyi çevrim içi dolandırıcılık ağı içinde zorla çalıştırdığı gerekçesiyle yedi suç ortağıyla birlikte müebbet hapse mahkûm edildi.

Filipinler'de bir mahkeme, gerçek kimliğini gizleyerek Filipinli gibi davranıp Bamban Belediye Başkanlığı'na seçilen Çin vatandaşı Alice Guo ile yedi suç ortağını 'insan ticareti' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Soruşturma, Guo'nun belediye başkanı olduğu dönemde Çin merkezli bir çevrim içi kumar ve dolandırıcılık ağını yönettiğini ve yüzlerce kişiyi işkence tehdidi altında sahtekârlık yapmaya zorladığını ortaya çıkardı.

700’DEN FAZLA KİŞİ KURTARILDI

AFP'deki habere göre; Mart 2024'te, Vietnamlı bir çalışanın kaçıp polisi bilgilendirmesinin ardından Bamban'da lüks villalar, ofisler ve büyük bir yüzme havuzu bulunan geniş bir komplekse operasyon düzenlendi. Operasyonda Filipin, Çin, Vietnam, Malezya, Tayvan, Endonezya ve Ruanda uyruklu 700’den fazla mağdur kurtarıldı. Tesisin mülkiyet kayıtlarında ise Guo'nun sahibi olarak göründüğü bildirildi.

Manila Bölge Adliyesi önünde açıklama yapan savcı Olivia Torrevillas, davadaki sekiz sanığın tamamına müebbet hapis cezası verildiğini duyurdu.

Alice Guo.

SAHTE KİMLİK SKANDALI VE YAKALANMA SÜRECİ

Guo, Haziran 2024'te Manila'daki bir mahkeme tarafından Çin vatandaşı olduğunun tespit edilmesi üzerine belediye başkanlığına aslında hiçbir zaman uygun olmadığına hükmedilerek görevden alınmıştı.

35 yaşındaki Guo, ülkeyi terk ettikten birkaç ay sonra Eylül 2024’te Endonezya’da yakalanarak Filipinler’e iade edilmişti.

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası