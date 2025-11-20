Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gergin tartışmalar eşliğinde görüşülmeye başlandı. Muhalefetin 'karneli protestosu'na tepki gösteren Bakan Yusuf Tekin, CHP'li Veli Ağbaba ile karşılıklı sert sözler sarf ederek, "Bu karneden dolayı sana sıfır veriyorum. Söylediğin şeylerin yüzde 99’u yalan." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınmaya başladı. Görüşmeler daha ilk dakikalarda tansiyonun yükseldiği tartışmalara sahne oldu.

MUHALEFETTEN ‘KARNELİ’ PROTESTO

Komisyon salonuna giren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, muhalefet milletvekilleri tarafından yanında getirdikleri karneyle karşılandı. Bu protestoya tepki gösteren Tekin, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya dönerek, "Bu karneden dolayı sana sıfır veriyorum. Söylediğin şeylerin yüzde 99’u yalan." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasında yaşanan diyalog

KARŞILIKLI SÖZLER TANSİYONU ARTIRDI

Bakan Tekin’in sözlerine yanıt veren Veli Ağbaba, "Eğer sen bu işe yalan diye girersen bu iş olmaz." diyerek tepki gösterdi. Tartışmaların büyümesi üzerine komisyon salonunda gerginlik arttı.

'VELİ BEY'LE HUKUKUM BAŞKA' SÖZÜ TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Bakan Tekin, gerilimin sürmesi üzerine milletvekillerine dönerek "Veli Bey’le benim hukukum başka." ifadesini kullandı. Bu söz de komisyon üyeleri arasında yeni bir tartışma başlığına neden oldu.

ABDULLAH AYDEMİR

