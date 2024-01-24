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    Şangay'da Türk gemisi battı! Gemilerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 21 denizci kurtarıldı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, OMEGA isimli Türk gemisinin başka bir gemiyle kafa kafaya çarpışması sonucu Şangay açıklarında battığı bildirildi. Kazadan zor bela kurtulan 21 denizciden 3'ü yaralandı. Denizcilerin tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi.

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ankara merkezli Gamma Denizcilik’e ait OMEGA isimli dökme yük gemisi Şangay açıklarında başka bir gemi ile çatışarak battığı öğrenildi.

    Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şu şekilde:

    "AAKK Merkezimizce, Şangay MRCC ile yapılan görüşmede Marshall bayraklı OMEGA gemisinin  MIRABELLA isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı öğrenilmiştir.

    Geminin 3. Kaptanı ile görüşme sağlanmış olup sağlık durumları iyi olan denizcilerin gemiden tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız ve MRCC Çin ile koordine sağlanmaktadır."

    Geminin tüm mürettebatı kurtarılırken üç denizcinin yaralandığı öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Türk Gemisi
    Haberler > Dünya > Şangay'da Türk gemisi battı! Gemilerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 21 denizci kurtarıldı
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