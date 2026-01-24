Pentapostagma, Türkiye’nin ABD ile derinleşen enerji işbirliği ve Amerikan enerji devlerini TPAO ile birlikte sahaya indirmesinin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın deniz yetki iddialarını fiilen boşa çıkardığını yazdı.

Yunanistan’ın yıllardır Doğu Akdeniz’de siyasi kalkan olarak kullandığı Sevilla Haritası, Yunan basınına göre sahada anlamını yitirdi.

Atina merkezli Pentapostagma, Türkiye’nin ABD ile derinleşen enerji işbirliği sayesinde denizdeki güç dengesini kökten değiştirdiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki temasların ardından Amerikan enerji devlerinin Türk Petrolleri (TPAO) ile birlikte Doğu Akdeniz’e yönelmesinin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın dayandığı deniz yetki tezlerini fiilen geçersiz bıraktığı itiraf edildi.

YUNAN BASINI: TÜRKİYE, ABD ENERJİ DEVLERİNİ SAHAYA İNDİRİYOR

Pentapostagma’ya göre Türkiye, ExxonMobil ve Chevron gibi Amerikan enerji devlerini Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile birlikte Doğu Akdeniz’e getirerek, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın “MEB” iddialarını sahada boşa çıkarıyor.

Yunan gazetesineSevilla Haritası’nın artık Miçotakis yönetiminde de sadece "kağıt parçası" haline geldi.

"MİÇOTAKİS'İN ELİ KOLU BAĞLI"

Trump ile Erdoğan arasındaki siyasi uyumun Atina ve Lefkoşa’da ciddi endişeye yol açtığı belirtilirken, Yunanistan’ın bu tablo karşısında askeri ve diplomatik olarak nasıl bir karşılık vereceğinin belirsiz olduğu yeniden öne çıkarıldı.

Pentapostagma'ya konuşan Yunan diplomati kaynaklar, Türkiye’nin kararlı adımlarını “revizyonist ama sahada güçlü” olarak görüldüğünü paylaştı.

TPAO SAHADA, SEVİLLA MASADA KALDI

Yunan basını, Türkiye’nin sadece diplomasiyle değil, sismik araştırma, sondaj ve enerji filolarıyla sahada varlık gösterdiğine de değindi.

TPAO’nun Karadeniz’den Somali’ye uzanan faaliyetleri hatırlatılarak, Doğu Akdeniz’de de benzer bir fiili durumun oluştuğu açıkça kabul edildi.

YUNAN MEDYASI SORUYOR: BU GÜÇ KARŞISINDA NE YAPACAĞIZ?

Pentapostagma, “karşılarında Trump gibi sert bir ABD Başkanı ve onun yakın müttefiki Erdoğan varken” Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın askeri bir seçenek üretmekte zorlandığını yazdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası