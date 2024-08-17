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Somerset House yanıyor! Londra'da yükselen alevlere müdahale sürüyor

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Dünya Haberleri

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan tarihi Somerset House'da yangın çıktı. Simge bina ziyaretçilere kapatılırken, itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Thames Nehri kıyısında bulunan 16'ncı yüzyıldan kalma Somerset House'un çatısında yangın çıktı. Yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiyeci gönderildi.

EKİPLER BÖLGEDE

CNN'in haberine göre; binanın çatısından Londra'nın merkezine doğru yükselen dumanlar geniş bir çevreye yayıldı. Londra İtfaiye Tugayı, yaklaşık 100 itfaiyeci ve 15 itfaiye aracının bölgede görevlendirildiğini duyurdu.

İtfaiye teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin alevlerle mücadele ettiği belirtildi ve itfaiye teşkilatına ait 32 metrelik iki merdivenin kullanıldığı kaydedildi.

Somerset House yanıyor! Londra'da yükselen alevlere müdahale sürüyor - 1. Resim

TARİHİ YAPI HALKA KAPATILDI

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği belirtilen açıklamada, yangının söndürülmesi sırasında Vincent van Gogh, Manet ve Cezanne gibi sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapan simge bina Somerset House'un halka kapatıldığı belirtildi.

İtfaiyenin çalışması sürüyor.

1500'LÜ YILLARDA İNŞA EDİLDİ

Somerset House ilk olarak 1500'lü yıllarda yapıldı ancak 1700'lü yıllarda yıkılarak yeniden inşa edildi. 1604 yılında, 19 yıllık İngiliz-İspanyol Savaşı'nı sona erdiren Londra Antlaşması da bu binada imzalandı.

Somerset House etkinliklere ve sergilere ev sahipliği yapması ile biliniyor. Koleksiyonunda Manet, Van Gogh ve Monet'nin eserlerinin bulunduğu Cortauld Galerisi burada yer alıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
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