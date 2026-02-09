Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali, Türkiye’nin Afrika Boynuzu’nda istikrarlı ve güvenilir bir ortak olarak öne çıktığını söyledi.

Ankara’da düzenlenen "Türkiye-Afrika Stratejik Diyaloğu" programında konuşan Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud, Türkiye’nin Afrika ülkelerinin birliğine ve egemenliğine saygı gösteren bir çizgi izlediğini açıkladı.

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin tarihsel arka planına dikkat çeken Bakan, Milli İstihbarat Akademisi tarafından düzenlenen programın açılışında Türkiye'nin kurduğu ilişkilerin sömürgeci Avrupa ülkeleriyle kurulan bağlardan farklı bir zeminde geliştiğini ifade etti.

Sheikhali, Türkiye ile ilişkilerin karşılıklı saygı, ortak fayda ve gerçek ortaklık anlayışı üzerine kurulduğunu söyledi.

Türkiye-Somali ilişkilerinin pek çok alanda örnek oluşturduğunu iletti.

"TÜRKİYE AFRİKA’DA İSTİKRARA KATKI SAĞLADI"

Somali Adalet Bakanı, Türkiye’nin Afrika Boynuzu’nda oynadığı rolü şu sözlerle anlattı:

"Bazı dış aktörler egemenliği tehdit ederken ve Afrika devletlerinin bölgesel bütünlüğünü zorlarken Türkiye, Afrika ülkelerinin birliğine ve egemenliğine saygı duydu. Diğerleri istikrarsızlığı körüklerken, bölünmeyi teşvik ederken ve dar çıkarların peşinden giderken Türkiye istikrara katkı sağladı."

"Sömürgeci değil, Türkiye gibi ortak istiyoruz" diyen Afrika ülkesi Ankara modelini duyurdu

TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKİYE DESTEK VERİYOR

Sheikhali, Türkiye’nin Somali’ye özellikle terörle mücadele, deniz güvenliğinin artırılması ve sınır aşan suçlarla mücadele alanlarında destek verdiğini söyledi. Türkiye’nin yapıcı rolünün sahada net biçimde hissedildiğini dile getirdi.

ANKARA BİLDİRİSİ ÖRNEĞİ

Türkiye’nin bölgedeki rolüne somut bir örnek olarak Aralık 2024’te Somali ile Etiyopya arasında imzalanan Ankara Bildirisi gösterildi. Sheikhali, bu sürecin diyalog ve karşılıklı egemenliğe saygı temelinde ilerlediğini, bölgede tansiyonun düşmesine katkı sağladığını ifade etti.

SOMALİLAND KRİZİ

Somali Bakanı, Türkiye’nin Somali içinde Somaliland gibi bölgelerde de diyaloğun kolaylaştırılması yönünde destek verdiğini söyledi. Bu yaklaşımın bölgesel istikrar açısından önem taşıdığını dile getirdi.

AFRİKA’DAN TÜRKİYE’YE GÜVEN

Afrika’nın barışa, istikrara ve gerçek ortaklıklara ihtiyaç duyduğunu söyleyen Sheikhali, Türkiye’nin Afrika’yı sömürmeyen, potansiyelini açığa çıkarmayı hedefleyen bir ortak olduğunu yineledi. Türkiye ile Afrika ülkelerinin daha adil ve dengeli bir uluslararası düzen için birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE-AFRİKA STRATEJİK DİYALOĞU DEVAM EDİYOR

Program kapsamında Somali, Sudan, Kenya, Etiyopya, Eritre, Nijerya, Mısır, Çad, Güney Afrika, Senegal ve Gambiya’dan üst düzey katılımcılar Ankara’da bir araya geldi. İki gün sürecek toplantılarda bölgesel güvenlik, savunma sanayii işbirlikleri ve stratejik ortaklıkların geleceği ele alınacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası