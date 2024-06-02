Sri Lanka'da sel ve heyelan peş peşe geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Sri Lanka'da gün içerisinde etkili olan şiddetli yağışlar, peş peşe sel ve heyelana yol açtı. Meydana gelen afetler sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralanan oldu. Ayrıca 5 kişinin de kaybolduğu belirtildi.
Sri Lanka'da ülke genelinde sel ve heyelanlar yaşandı. Aşırı yağışın meydana getirdiği yıkım ise, ülke halkında paniğe yol açtı.
10 KİŞİ CAN VERDİ
Sri Lanka Savunma Bakanı Premitha Bandara Tennakoon, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış sonucu yaşanan sel ve heyelanda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
5 KAYIP ARANIYOR
Tennakoon, çok sayıda yaralının bulunduğu felaketlerde, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı. Yerel medyada ayrıca, şiddetli yağışların pek çok bölgede hasara neden olduğu aktarıldı.