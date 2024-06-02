Sri Lanka'da sel ve heyelan peş peşe geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 2 Haziran 2024 22:52 - Güncelleme: 2 Haziran 2024 23:03 - Güncelleme:

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Sri Lanka'da gün içerisinde etkili olan şiddetli yağışlar, peş peşe sel ve heyelana yol açtı. Meydana gelen afetler sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralanan oldu. Ayrıca 5 kişinin de kaybolduğu belirtildi.