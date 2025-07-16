Sundhnukur Yanardağı patladı! Bölge tahliye ediliyor

İzlanda'nın güneybatısındaki Sundhnukur Yanardağı, 2021'den bu yana 12. kez patlayarak lav ve duman püskürttü. Grindavík ve çevresindeki bölgeler tedbir amacıyla tahliye edildi. Yetkililer, patlamanın küçük çaplı olduğunu ve şu an için altyapı açısından tehdit oluşturmadığını açıkladı.

DIŞ HABERLER -İzlanda’nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası’nda bulunan Sundhnukur Yanardağı, çarşamba günü bir kez daha faaliyete geçerek 2021'den bu yana 12. kez patladı. Patlamayla birlikte bölgedeki bazı tatil kasabaları tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yüzyıllar süren sessizliğin ardından 2021'de yeniden aktif hale gelen yanardağdan yükselen duman ve lavlar gökyüzüne savrulurken, Grindavík kasabası, ünlü Blue Lagoon (Mavi Lagün) tatil köyü ve çevredeki diğer alanlarda turistler, aileler ve otel misafirleri güvenli bölgelere tahliye edildi.

Keflavík Havalimanı’nda ise herhangi bir uçuş aksaması yaşanmadı.

BİN METRELİK YARIK

İzlanda Meteoroloji Ofisi’ne göre, sabah saatlerinde başlayan yoğun bir deprem fırtınasının ardından, yer kabuğunda yaklaşık 700 ile bin metre uzunluğunda bir yarık oluştu. GPS ve deformasyon verilerine göre, bu patlama önceki patlamalara kıyasla daha küçük çaplı oldu; lav akışları sınırlı kaldı ve şu an için altyapı açısından bir tehdit oluşturmuyor.

Yetkililer, ayrıca Fagradalsfjall yanardağının batısında yaklaşık 500 metre uzunluğunda ikinci bir yarığın daha oluştuğunu bildirdi.

Reykjanesbær Belediyesi'nde rüzgarın taşıdığı gaz nedeniyle yüksek düzeyde hava kirliliği tespit edildi ancak daha sonra zehirli gaz seviyeleri düşüşe geçti.

BÖLGE TAHLİYE EDİLİYOR

2020 yılından bu yana Reykjanes Yarımadası’nda birçok volkanik patlama yaşanırken, geçen yıl ocaktan kasım ayına kadar bölge boyunca aktiflik devam etti.

Grindavík kasabası ise yaklaşık 4 bin kişiye ev sahipliği yaparken, geçen yılın sonlarında güvenlik gerekçesiyle tamamen tahliye edilmiş ve büyük ölçüde hayalet kasabaya dönüşmüştü.

Sundhnukur Yanardağı en son Şubat ve Mayıs 2024’te faaliyete geçmişti. İzlandalı yetkililer, bölgedeki devam eden volkanik risk nedeniyle turistlere bölgeden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.