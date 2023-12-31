Suriye'de çatışmalar hızlanıyor! ABD üslerine onlarca füze yağdı

31 Aralık 2023 11:02 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 11:05

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin doğusundaki Deyrizor kentinde bulunan 2 ABD üssünde patlama seslerinin duyulduğu belirtilirken, her iki üssün içine ve dışına yaklaşık 40 füze ve roketin düştüğü duyuruldu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Suriye ve Irak’ta bulunan ABD üslerine saldırılar da sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, bugün Suriye’nin doğusundaki Deyrizor kentinde bulunan 2 ABD üssünde patlama seslerinin duyulduğu belirtildi. Açıklamada, her iki üssün içine ve dışına yaklaşık 40 füze ve roketin düştüğü duyuruldu.

Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.

BÖLGEDE İRAN-ABD DESTEKLİ ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket, İHA ve SİHA'larla saldırıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.