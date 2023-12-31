Suriye'de çatışmalar hızlanıyor! ABD üslerine onlarca füze yağdı
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasına göre, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor şehrinde bulunan 2 ABD üssünden patlama sesleri duyuldu. Üslerin içine ve dışına isabet eden yaklaşık 40 füze tespit edildiği belirtilirken, can kaybı veya yaralanmaya dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin doğusundaki Deyrizor kentinde bulunan 2 ABD üssünde patlama seslerinin duyulduğu belirtilirken, her iki üssün içine ve dışına yaklaşık 40 füze ve roketin düştüğü duyuruldu.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Suriye ve Irak’ta bulunan ABD üslerine saldırılar da sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, bugün Suriye’nin doğusundaki Deyrizor kentinde bulunan 2 ABD üssünde patlama seslerinin duyulduğu belirtildi. Açıklamada, her iki üssün içine ve dışına yaklaşık 40 füze ve roketin düştüğü duyuruldu.
Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.
BÖLGEDE İRAN-ABD DESTEKLİ ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket, İHA ve SİHA'larla saldırıyor.
Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı