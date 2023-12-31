Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Suriye'de çatışmalar hızlanıyor! ABD üslerine onlarca füze yağdı

    Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasına göre, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor şehrinde bulunan 2 ABD üssünden patlama sesleri duyuldu. Üslerin içine ve dışına isabet eden yaklaşık 40 füze tespit edildiği belirtilirken, can kaybı veya yaralanmaya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

    Suriye&#039;de çatışmalar hızlanıyor! ABD üslerine onlarca füze yağdı
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin doğusundaki Deyrizor kentinde bulunan 2 ABD üssünde patlama seslerinin duyulduğu belirtilirken, her iki üssün içine ve dışına yaklaşık 40 füze ve roketin düştüğü duyuruldu.

    İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Suriye ve Irak’ta bulunan ABD üslerine saldırılar da sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, bugün Suriye’nin doğusundaki Deyrizor kentinde bulunan 2 ABD üssünde patlama seslerinin duyulduğu belirtildi. Açıklamada, her iki üssün içine ve dışına yaklaşık 40 füze ve roketin düştüğü duyuruldu.

    Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

    Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.

    BÖLGEDE İRAN-ABD DESTEKLİ ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

    İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket, İHA ve SİHA'larla saldırıyor.

    Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AbdSuriye
    Haberler > Dünya > Suriye'de çatışmalar hızlanıyor! ABD üslerine onlarca füze yağdı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Hamile kadınlar aç ve susuz bırakılıyor - DünyaHamile kadınlar aç ve susuz bırakılıyorNetanyahu'ya tepkiler çığ gibi büyüyor! - DünyaNetanyahu'ya tepkiler çığ gibi büyüyor!İran’ın 11 üst düzey komutanı öldürüldü - Dünyaİran’ın 11 üst düzey komutanı öldürüldüGazze’de barış için iki aşamalı teklif! - DünyaGazze’de barış için iki aşamalı teklif!Gazzeliler Katar, İran ve Türkiye’ye gitsin - DünyaGazzeliler Katar, İran ve Türkiye’ye gitsinNetanyahu karşıtları sokakta: İsraillilerden erken seçim talebi - DünyaNetanyahu karşıtları sokakta: İsraillilerden erken seçim talebiFransız milletvekili İsrail'e yaptırım istedi - DünyaFransız milletvekili İsrail'e yaptırım istediFransa'dan Müslümanları ilgilendiren karar! - DünyaFransa'dan Müslümanları ilgilendiren karar!Yahudiler ile Ermeniler Kudüs'te birbirine girdi - DünyaYahudiler ile Ermeniler Kudüs'te birbirine girdiKassam'dan yeni video - DünyaKassam'dan yeni video
    Sonraki Haber Yükleniyor...