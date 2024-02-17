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    • Haberler > Dünya > Suriye'de sel felaketi! Binlerce tüp sokaklarda böyle sürüklendi

    Suriye'de sel felaketi! Binlerce tüp sokaklarda böyle sürüklendi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Suriye, Tüp, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Şiddetli yağışların etkisi altından olan Suriye'nin Lazkiye kentinde meydana gelen selde, gaz dolum tesisindeki tüpler sokaklarda sürüklendi. O anlar kameraya böyle yansıdı.

    Şiddetli yağışlar Suriye'yi etkisi altına alırken, birçok kent sular altında kaldı. Lazkiye kentinde etkili olan sel suları önüne ne gelirse alıp götürdü. 

    BİNLERCE TÜP SOKAKTA SÜRÜKLENDİ

    Dün gece kente 3 saat içinde 130 mm yağışın düştüğü belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda meydana gelen selde gaz dolum tesisindeki tüplerin sokaklarda sürüklendiği görülüyor. 

    Suriye'de sel felaketi! Binlerce tüp sokaklarda böyle sürüklendiSuriye'de sel felaketi! Binlerce tüp sokaklarda böyle sürüklendi

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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