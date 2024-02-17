Suriye'de sel felaketi! Binlerce tüp sokaklarda böyle sürüklendi

Düzenleyen: Zehra Özbayatlı / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Şubat 2024 15:34 - Güncelleme: 17 Şubat 2024 15:44 - Güncelleme:

Suriye, Tüp, Haber

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Şiddetli yağışların etkisi altından olan Suriye'nin Lazkiye kentinde meydana gelen selde, gaz dolum tesisindeki tüpler sokaklarda sürüklendi. O anlar kameraya böyle yansıdı.