Suriye'de sel felaketi! Binlerce tüp sokaklarda böyle sürüklendi
Düzenleyen: Zehra Özbayatlı / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Şiddetli yağışların etkisi altından olan Suriye'nin Lazkiye kentinde meydana gelen selde, gaz dolum tesisindeki tüpler sokaklarda sürüklendi. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Şiddetli yağışlar Suriye'yi etkisi altına alırken, birçok kent sular altında kaldı. Lazkiye kentinde etkili olan sel suları önüne ne gelirse alıp götürdü.
BİNLERCE TÜP SOKAKTA SÜRÜKLENDİ
Dün gece kente 3 saat içinde 130 mm yağışın düştüğü belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda meydana gelen selde gaz dolum tesisindeki tüplerin sokaklarda sürüklendiği görülüyor.
Düzenleyen: Zehra Özbayatlı - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi