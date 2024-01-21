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    Tartışmaların fitilini ateşleyen hareket! Ünlü grubun konserine helikopterle gidince...

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Coldplay konserine Devlet Başkanı Marcos'un başkanlık helikopteriyle gitmesi tepkilere neden oldu. Başkanlık Güvenlik Grubu, trafik nedeniyle güvenlik tehdidi oluştuğunu ileri sürerken; Filipinliler 'israf' ve 'suistimal'e dikkat çekti.

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İngiliz rock grubu Coldplay, Filipinler'in başkenti Manila'nın kuzeyindeki bir eyalette konser verdi. Fakat Filipinler'de konser değil; konsere giden 'Ferdinand Marcos Jr' olarak bilinen Filipinler Devlet Başkanı Bongbong Marcos gündem oldu. Marcos'un gündem olmasına Coldplay konserine başkanlık helikopteriyle gitmesi sebep oldu.

    Tartışmaların fitilini ateşleyen hareket! Ünlü grubun konserine helikopterle gidince...

    TRAFİK 'GÜVENLİK TEHDİDİ' OLUŞTURUYORMUŞ

    Reuters'ın haberine göre, Başkanlık Güvenlik Grubu'ndan yapılan açıklamada, dünyanın en büyük kapalı arenası olan Philippine Arena'ya 40.000 konser izleyicisinin akın ettiği ve bunun da 'güzergah boyunca öngörülemeyen trafik sorunlarına' yol açtığı belirtildi.

    Açıklamada trafik sorununun cuma gecesi konsere eşiyle birlikte katılan Marcos için bir güvenlik tehdidi oluşturduğu ve bu nedenle başkanlık helikopterinin kullanıldığı ifade edildi.

    Tartışmaların fitilini ateşleyen hareket! Ünlü grubun konserine helikopterle gidince...

    'DEVLET KAYNAKLARININ SUİSTİMALİ'

    Ancak sosyal medya kullanıcıları, açıklamalardan tatmin olmadı. Yaklaşık 40 yıl önce iktidarı sona eren Ferdinand Marcos'un oğlu ve devlet başkanı Marcos'un, vatandaşların vergilerini kullanmasına tepki gösterdi.

    Facebook kullanıcısı James Patrick Aristorenas, paylaşımında "Başkanlık helikopteri gibi resmi kaynakların kişisel ve resmi olmayan faaliyetler için kullanılması genellikle yetkinin kötüye kullanılması ya da devlet kaynaklarının suistimali olarak değerlendirilir" diye tepki gösterdi.

    Facebook kullanıcısı Arvine Concepcion ise "Helikopterin kullanımı, yakıt ve güvenlik için, hatta kim bilir herkesin biletleri için bile para ödedik" dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Filipinler
    Haberler > Dünya > Tartışmaların fitilini ateşleyen hareket! Ünlü grubun konserine helikopterle gidince...
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