Tayvan'daki seçimi bağımsızlık yanlısı parti kazandı: Çin'e direnme sözü

13 Ocak 2024 17:35 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 17:35

Tayvan halkı sandık başında gitti. Çin karşıtlığıyla bilinen Tayvan'ın iktidar partisi adayı, adanın genel müdürlük seçimlerinde bir kez daha halkın teveccühünü kazandı. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yakından takip ettiği seçimi kazanan iktidar partisinin adayı Lai Ching-te, ilk mesajını Çin'e karşı verdi.

Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) Genel Başkanı ve görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te, destekçilerinin önünde düzenlenen bir mitingde seçimlerdeki zaferini ilan etti.

İLK MESAJI ÇİN'E

Muhalefete tebrikleri için teşekkür eden Lai Ching-te konuşmasında şu sözleri kaydetti:

Seçimdeki rakiplerimin programlarını ve pozisyonlarını dikkatle inceleyeceğim. Halka ve ulusal kalkınmaya fayda sağlamaları koşuluyla, siyasi programıma dahil edilecekler.

ÇİN'İN TEHDİT VE GÖZDAĞLARINA DİRENME SÖZÜ

Lai Ching-te konuşmasında ayrıca Çin'in tehdit ve gözdağlarına direnme, Tayvan Boğazı'nda barış, istikrar ve statükoyu koruma sözü verdi.Tayvan'ın muhalefet partilerinin adayları yenilgilerini ilan ederek Lai Ching-te'nin zaferini kabul etmişlerdi.