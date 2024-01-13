Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Tayvan'daki seçimi bağımsızlık yanlısı parti kazandı: Çin'e direnme sözü

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Tayvan'da bağımsızlığı savunan iktidar partisi adayı yapılan seçim ipi tekrar göğüsledi. İlk açıklaması Çin'e karşı oldu.

    Tayvan&#039;daki seçimi bağımsızlık yanlısı parti kazandı: Çin&#039;e direnme sözü
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Tayvan halkı sandık başında gitti. Çin karşıtlığıyla bilinen Tayvan'ın iktidar partisi adayı, adanın genel müdürlük seçimlerinde bir kez daha halkın teveccühünü kazandı. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yakından takip ettiği seçimi kazanan iktidar partisinin adayı Lai Ching-te, ilk mesajını Çin'e karşı verdi. 

    Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) Genel Başkanı ve görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te, destekçilerinin önünde düzenlenen bir mitingde seçimlerdeki zaferini ilan etti.

    İLK MESAJI ÇİN'E

    Muhalefete tebrikleri için teşekkür eden Lai Ching-te konuşmasında şu sözleri kaydetti:

    Seçimdeki rakiplerimin programlarını ve pozisyonlarını dikkatle inceleyeceğim. Halka ve ulusal kalkınmaya fayda sağlamaları koşuluyla, siyasi programıma dahil edilecekler.

    Tayvan'daki seçimi bağımsızlık yanlısı parti kazandı: Çin'e direnme sözü

    ÇİN'İN TEHDİT VE GÖZDAĞLARINA DİRENME SÖZÜ

    Lai Ching-te konuşmasında ayrıca Çin'in tehdit ve gözdağlarına direnme, Tayvan Boğazı'nda barış, istikrar ve statükoyu koruma sözü verdi.Tayvan'ın muhalefet partilerinin adayları yenilgilerini ilan ederek Lai Ching-te'nin zaferini kabul etmişlerdi.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TayvanSeçimÇin
    Haberler > Dünya > Tayvan'daki seçimi bağımsızlık yanlısı parti kazandı: Çin'e direnme sözü
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Kolombiya'da araçlar toprak altında kaldı, çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaKolombiya'da araçlar toprak altında kaldı, çok sayıda ölü ve yaralı varÇin'de maden faciası: Ölü ve kayıp işçiler var - DünyaÇin'de maden faciası: Ölü ve kayıp işçiler varABD Büyükelçiliği: Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız - DünyaABD Büyükelçiliği: Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız'Soykırım' davası Avrupa'da manşetlerde - Dünya'Soykırım' davası Avrupa'da manşetlerdeDünya diken üstünde! Kızıldeniz'de kızıl kıyamet senaryosu - DünyaDünya diken üstünde! Kızıldeniz'de kızıl kıyamet senaryosuDışişleri Bakanı Fidan'dan İngiliz mevkidaşıyla kritik temas - DünyaDışişleri Bakanı Fidan'dan İngiliz mevkidaşıyla kritik temas2 milyon Gazzeli'den haber alınamıyor, iletişim ve internet kesildi - Dünya2 milyon Gazzeli'den haber alınamıyor, iletişim ve internet kesildiİtalya'dan ABD ve İngiltere'ye 'Kızıldeniz' resti - Dünyaİtalya'dan ABD ve İngiltere'ye 'Kızıldeniz' restiAvrupa Merkez Bankası: Trump Avrupa için tehdit - DünyaAvrupa Merkez Bankası: Trump Avrupa için tehditRusya Savunma Bakanından silah fabrikasına talimat - DünyaRusya Savunma Bakanından silah fabrikasına talimat
    Sonraki Haber Yükleniyor...