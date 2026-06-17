ABD siyaset, finns ve teknoloji dünyasının en güçlü isimlerini yirmi yıldır kapalı kapılar ardında bir araya getiren gizli "Dialog" topluluğuna ait çok sayıda iç kayıt internete sızdı. Milyarder teknoloji yatırımcısı Peter Thiel tarafından 2006 yılında kurulan ve sadece özel davetle üye kabul eden organizasyonun gizli dünyası, WIRED dergisinin bağımsız kaynaklarca doğruladığı verilerle tamamen deşifre oldu.

Teknoloji milyarderi Peter Thiel'in kurduğu ve yıllardır kamuoyundan uzak şekilde faaliyet gösteren gizli "Dialog" topluluğuna ait yüzlerce iç kayıt internete sızdı.

WIRED tarafından doğrulanan belgelerde, ABD siyasetinin, istihbarat dünyasının, Silikon Vadisi'nin ve küresel finans çevrelerinin önde gelen isimlerini aynı çatı altında buluşturan yapılanmanın bugüne kadarki en kapsamlı üye listesi paylaşıldı.

2026 yılında İrlanda'nın Dublin kenti yakınlarında düzenlenecek toplantıya kayıt yaptıran 222 kişinin isimlerinin yer aldığı listede, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı General Alexus Grynkewich, Trump yönetiminde görev yapan yetkililer, ABD senatörleri, teknoloji yatırımcıları, yapay zeka yöneticileri ve milyarder iş insanları bulunuyor.

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI"

Elde edilen belgelere göre toplantıda "Üçüncü Dünya Savaşı'nda Yol Bulmak", "Savaş Alanı Teknolojileri", "Nükleeri Geri Getirin", "Para Mutluluk Satın Alır mı?" ve "Cinsel Yaşamınız Nasıl?" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Belgelerde ayrıca, Hristiyan sosyal ağı Pray.com'un kurucusu tarafından yönetilecek "Bir Tarikat Kurun" ve eski bir Beyaz Saray güvenlik yetkilisinin yöneteceği "Bir Parti Kurun" başlıklı kapalı oturumlar da yer aldı.

Zirvenin bir diğer çarpıcı yüzü ise katılımcılarına özel bir çöpçatanlık hizmeti sunması. Kayıt formunda üyelere açıkça ilişki durumları sorulurken, toplulukla bağlantılı olarak çalışan gizli bir arkadaşlık uygulaması üzerinden "olağanüstü insanlar için anlamlı bağlantılar" sağlandığı ve elitler arası bir eşleştirme ağı kurulduğu anlaşıldı.

EPSTEİN BAĞLANTISI YENİDEN GÜNDEMDE

Dialog topluluğu daha önce Jeffrey Epstein dosyalarıyla gündeme gelmişti. ABD Adalet Bakanlığı'nın kamuoyuna açtığı belgelerde, 2014 yılında düzenlenen Dialog toplantısına gönderilen bir davetiyede "Jeff Epstein" isminin yer aldığı görülmüştü. Ancak WIRED, söz konusu kişinin cinsel istismar suçlarından hüküm giyen Jeffrey Epstein değil, Oracle'ın eski finans direktörü olan farklı bir Jeff Epstein olduğunu ileri sürdü.

DENETLEYENLER VE DENETLENENLER AYNI ODADA

Sızıntının ortaya çıkardığı en büyük skandallardan biri, ABD'li üst düzey devlet yetkilileri ile Silikon Vadisi’nin büyük veri ve gözetim devlerinin kurucularının aynı organizasyonda omuz omuza yer alması oldu. Temmuz 2025’te göreve başlayan NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı ve ABD Avrupa Komutanlığı Başkanı General Alexus Grynkewich’in, 2021 yılından beri bu gizli toplantıların müdavimi olduğu anlaşıldı. Listede ayrıca görevdeki Trump yönetimi yetkilileri, ABD’li senatörler, eski bir Orta Doğu istihbarat şefi ve büyükelçiler de bulunuyor.

Teknoloji dünyasını ve tüketici veri ekonomisini denetleyen siyasi mekanizmanın temsilcileri ile veri simsarı şirketlerin yöneticileri aynı çatı altında buluşuyor. Dialog’un yönetim kurulu başkanı ve veri veri şirketi LiveRamp'ın kurucusu Auren Hoffman, finansal kuralları belirleyen Hazine Bakanı Scott Bessent ve Federal Ticaret Komisyonu’nu denetleyen Senatör Ted Cruz ile aynı ağda faaliyet gösteriyor. Pentagon ve istihbarat topluluğuna veri entegrasyonu sağlayan Palantir’in kurucu ortağı Joe Lonsdale da kendilerini denetleyen Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nin kıdemli üyeleriyle aynı odada oturuyor.

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