İsrail basını, Türkiye’nin Suriye’ye hibe ettiği dört modern zırhlı personel taşıyıcının radardan kaybolması üzerine Tel Aviv yönetiminin panikle harekete geçtiğini yazdı. Israel Hayom’a göre İsrail askerî istihbaratı AMAN, zırhlıların Suriye içinde nerede konuşlandığını bulmak için özel bir iz takip timi kurdu. Günler süren uydu görüntüsü, saha verisi ve açık kaynak taramalarına rağmen Türk zırhlılarının konumu tespit edilemeyince Tel Aviv’de ‘tehdit algısı’ zirveye çıktı.

Israel Hayom, Türkiye’nin Temmuz 2025’te Suriye’ye dört modern zırhlı personel taşıyıcı hibe etmesinin ardından İsrail ordusunda araçların hareketlerini izlemek için özel bir takip birimi oluşturulduğunu yazdı.

Habere göre, AMAN bünyesindeki ekipler zırhlıların Suriye içindeki konumunu tespit etmek için günlerce çalışma yürüttü.

Söz konusu çerçevede açık kaynak taraması, saha verileri ve uydu görüntüleri birlikte analiz edildi.

Tel Aviv Türk zırhlıları için özel tim kurmuş! Radardan bulamayınca yardım istediler

İsrail basını, "İsrail askeri istihbaratı, Türk yapımı zırhlıların Suriye ordusuna teslim edilmesinin ardından araçların nerede konuşlandırıldığına ilişkin net bilgiye ulaşılamadı.Geniş kapsamlı bir iz sürme süreci başlattı." dedi.

"TÜRK ZIRHLILARI İÇİN ÖZLE TİM KURULDU"

"Türk zırhlıları nerede?”paniğine kapılan işgalci ordu, İsrail askerî istihbaratı AMAN yardımıyla özel tim kurdu.

Gazetede yayımlanan satırlara göre yazar, "İsrail ordusunun istihbarat departmanı, Türkiye’nin Suriye’ye dört adet modern zırhlı personel taşıyıcı hibe etmesi nedeniyle endişeye kapıldı ve rahatsız oldu." dedi.

RADARDAN KAYBOLDU

Israel Hayom, süreci şu ifadelerle duyurdu:

"İsrail ordusu, Suriye’ye verilen Türk zırhlı araçlarının yakından izlenmesi gerektiğini değerlendirdi. Ancak Türkiye’nin hediyesi İsrail’in radarlarından kayboldu ve kimse nerede olduğunu bulamadı. İsrail istihbarat görevlileri günlerce Türk zırhlı araçlarının yerini aradı. Bu süreçte AMAN, açık kaynakları tarayan “webist” birimi üzerinden internette iz sürmeye başladı."

ZIRHLI ARAÇLAR İNTERNETTE ORTAYA ÇIKTI

Takip günlerce sonuç vermedi. Ancak bir Suriyelinin sosyal medyada paylaştığı bir zırhlının tıra yüklenme anını gösteren video, İsrail istihbaratını harekete geçirdi.

Haberde yer alan ifadeye göre:

Video, araçların Suriye ordusuna ait bir üste bulunduğunu ortaya koydu.

"Üssün uydu görüntüleri istihbarat yöneticilerine gönderildi."

Diğer yandan İsrail medyasında eski İsrail Askerî İstihbarat Şefi Tamir Hayman’ın Türkiye’ye yönelik sert sözlerine yer verdi. UVID Fuarı'nda konuşan İsrailli yetkili şunları söyledi:

"Türkiye, İran’a kıyasla kötünün iyisi olabilir ancak İsrail açısından ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. Türkiye’nin Suriye ve Lübnan hattındaki etkisi, İsrail’in güvenlik planlarını doğrudan etkiliyor.Bu etki kontrol edilmezse kuzey cephesinde yeni bir çatışma kaçınılmaz."

UVID Fuarı'na katılan uzmanlar da Türkiye’nin bölgedeki İHA hamlelerinin İsrail’in güvenlik hesaplarını zorladığını dile getirdi.

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası