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Tel Aviv'de Netanyahu'ya karşı tarihi protesto! 120 bin kişi meydanlara akın etti

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Dünya Haberleri

İsrail’in başkenti Tel Aviv Netanyahu ve hükümetine karşı tarihi bir protesto gerçekleşti. Yaklaşık 120 bin protestocu, meydanlara akın ederek erken seçim çağrısında bulundu. Gösterilerin, 7 Ekim’den bu yana hükümete karşı yapılan en büyük protesto olduğu ifade edildi.

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze soykırımını sürdürüyor. Hamas tarafından esir alınan İsraillilerin aileleri de, Netanyahu ve hükümetini aylardır protesto ediyor. Gün içerisinde Tel Aviv'de yapılan120 bin kişilik dev protesto ise, bugüne kadar yapılan gösterilerin en kalabalığı olarak tarihe geçti.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

120 bin kişi Tel Aviv sokaklarına akın etti. Hükümet karşıtı slogan atan eylemciler, rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapılması ve Netanyahu'nun görevden alınarak erken seçimlere gidilmesi çağrısında bulundu.

Tel Aviv'de Netanyahu'ya karşı tarihi protesto! 120 bin kişi meydanlara akın etti - 1. Resim

ARBEDE YAŞANDI

Tel Aviv’deki Demokrasi Meydanı'nda ateş yaktan protestocular ile göstericileri dağıtmak isteyen polis arasında arbede yaşandı. Polis ile göstericiler arasında tansiyonun yükseldiği eylemde aralarında Tel Aviv Emniyet Müdür Yardımcısı Başkomiser Avi Ofer'in de bulunduğu 14 polis yaralandı. Polis, eylemcilere tazyikli su sıkarken 2 gösterici de gözaltına alındı.

EN BÜYÜK PROTESTO

Tel Aviv’in yanı sıra ülkenin çeşitli noktalarında da Netanyahu ve hükümet karşıtı eylem gerçekleştirildi. Gösterilerin, 7 Ekim’den bu yana en büyük hükümet karşıtı protesto olduğu belirtildi.

Tel Aviv'de Netanyahu'ya karşı tarihi protesto! 120 bin kişi meydanlara akın etti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
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