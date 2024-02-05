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    • Torununu ziyaret ederken sokak köpekleri saldırdı! 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Torununu ziyaret ederken sokak köpekleri saldırdı! 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sokak köpekleri sadece Türkiye'de değil dünyanın tüm ülkelerinde dehşet saçıyor! İngiltere'de torununu ziyaret eden 68 yaşındaki bir kadın sokakta köpeklerin saldırısına uğradı. Esther Martin isimli kadın, hayatını kaybetti.

    Sokakta başıboş dolaşan köpekler dehşet saçmaya devam ediyor. Sokak köpekleri sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük bir sorun haline geldi. İngiltere'de torunun ziyaret eden kadın sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğradı. 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

    68 YAŞINDAKİ KADIN KÖPEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

    İngiltere’de sokak köpeklerinin saldırısı ülke gündemine oturdu. Essex’te 11 yaşındaki torununu ziyaret eden 68 yaşındaki Esther Martin adlı kadın, iki köpeğin saldırısına uğradı. Esther’in kızı Sonia Martin, köpeklerin bu ayın başlarında yasaklanan “XL kabadayı” cinsi olduğunu söyledi.

    Torununu ziyaret ederken sokak köpekleri saldırdı! 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

    BBC’ye konuşan Sonia Martin, yaşananlara ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

    "Tesiste yetişkin köpekler vardı. Annem, sahiplerine onların tehlikeli ve oldukça saldırgan oldukları yönündeki endişelerini dile getirmişti. Annemizi öldürdüler. Birkaç yıl sonra evleniyorum ve annem düğünde olmayacak."

    Torununu ziyaret ederken sokak köpekleri saldırdı! 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

    Öte yandan İngiltere'de yaşanan olay ülke gündemine oturdu. Daily Mirror ve Daily Express başta olmak üzere İngiltere basını olayı manşetten okuyucusuna duyurdu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Dünya > Torununu ziyaret ederken sokak köpekleri saldırdı! 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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