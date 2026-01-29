ABD’de Temsilciler Meclisi’nin Demokrat ve Müslüman üyesi İlhan Omar, uğradığı şırıngalı saldırının ardından ilk kez konuştu. Yedi yıl önce Kongre'ye seçildiğinden beri Trump'ın kendisini hedef aldığını belirten Omar, aldığı ölüm tehditleri konusunda ABD Başkanını sorumlu tuttu.

Somali kökenli Amerikalı siyasetçi Omar, ABD’nin Minneapolis kentinde bir toplantıda üzerine sıvı püskürtülerek saldırıya uğramasından bir gün sonra katıldığı basın toplantısında konuştu. Omar, yedi yıl önce ilk kez Kongre'ye seçildiğinden beri ABD Başkanı Trump'ın kendisini hedef aldığını belirterek, "Ne zaman ABD Başkanı beni ve temsil ettiğim toplumu hedef alan nefret içerikli bir dil kullansa bana yönelik ölüm tehditlerinde de sıçrama yaşanıyor." dedi.

"KORKU VE YILDIRMA BANA İŞLEMEZ"

Saldırı sonrası topluluk içine çıkma konusunda endişe duyup duymadığının sorulması üzerine Omar, "Korku ve yıldırma bana işlemez." diye konuştu.

Omar, kamu görevine seçildiğinden beri ABD Başkanı Trump’ın ve taraftarlarının kendisini yıldırmak için bu söylemi kullandıklarını savunarak, "Onlara mesajım: Yaptıklarınız şimdiye kadar işe yaramadı, gelecekte de yaramayacak şeklindedir." dedi.

"KONGRENİN EN ÇOK TEHDİT ALAN ÜYESİYİM"

Donald Trump’ın birinci başkanlık döneminden beri sürekli kendisiyle uğraştığını söyleyen Omar, kongrenin açık ara en çok tehdit alan üyesi olduğunun altını çizdi. Omar, Demokrat Başkan Joe Biden döneminde tehdit sayısının ciddi şekilde düştüğünü, Trump’ın ikinci kez başkanlığa seçilmesiyle tehditlerin yeniden tırmanışa geçtiğini vurgulayarak, "Trump başkan olmasa ve bana bu kadar takıntılı olmasaydı, bugün güvenliğim için bu kadar para harcamıyor, devlet beni korumak için ne yapması gerektiğini düşünmüyor olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Temsilciler Meclisi’nin Müslüman üyesi Omar, 27 Ocak'ta ABD’nin Minneapolis kentinde bir toplantıda konuşma yaptığı sırada üzerine sıvı püskürtülerek saldırıya uğramıştı. ABD polisi, 55 yaşındaki saldırgan Anthony Kazmierczak’ın gözaltına alındığını ve tutuklandığını açıklamıştı.

