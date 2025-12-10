ABD Başkanı Donald Trump, dün Politico dergisine verdiği röportajda Kırım hakkında tarihi bir gaf yaptı. Gazeteci Dasha Burns’ün sorularını cevaplayan Trump, emlak geçmişine de gönderme yaparak, Kırım’ı “Dört bir yanı okyanusla çevrili ve sadece küçük bir toprak parçası Ukrayna’ya bağlanıyor, küçük bir iskele gibi." ifadeleriyle tarif etti. Kırım’ın okyanuslarla çevrili olmadığı bilinirken, Trump’ın yaptığı bir gaf daha sosyal medyada dalga konusu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Politico dergisine verdiği röportajda yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Ukrayna doğumlu gazeteci Dasha Burns’ün sorularını cevaplayan Trump, Kırım hakkında şunları söyledi:

“Dört bir yanı okyanusla çevrili ve sadece küçük bir toprak parçası Ukrayna’ya bağlanıyor, küçük bir iskele gibi. Ayrıca harika bir iklimi var. “

Daha sonra gazeteciye dönen ABD Başkanı, “Sen Ukraynalısın, orayı çok iyi biliyorsun” şeklinde konuştu. Gazeteci Burns ise aldığı cevap karşısında şaşkına döndü ancak bozuntuya vermedi.

Kırım yarımadasının dört bir yanının okyanusla çevrili olmadığı, batı ve güneyden Karadeniz, doğu ve kuzeyden Azak deniziyle çevrili olduğu biliniyor. Öte yandan Ukrayna’ya da küçük bir iskele bağlantısıyla değil, Perekop Kıstağı olarak bilinen geniş bir kara bağlantısıyla bağlandığı biliniyor.

Öte yandan Trump’ın ‘Kırım’ açıklamalarına Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov’dan da tepki geldi. Çuborov, her dünya siyasetçisinin Kırım’ın coğrafyasını, tarihini ve Kırım’ın yerli halkı olan Kırım Tatarlarını mükemmel şekilde bilmesinin şart olmadığını ve bunu beklemediğini belirterek, “Ancak siyasetçilerin uluslararası hukukun temel ilkelerini asgari düzeyde anlamalarını ve BM Şartı’nda yer alan prensiplere bağlı kalmalarını beklemek hakkımızdır” ifadelerinde bulundu.

