Türk kaptan 40 saat açık denizde hayatta kaldı! Film gibi kurtuluş

Malezya’nın Pulau Yu Adası açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle 29 Temmuz’da batan teknenin kaptanı Ahmet Volkan Ata, akıntıya karşı yaklaşık 40 saat yüzerek hayatta kalmayı başardı. Ata, zorlu mücadelesinin ardından bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı.

AVUSTRALYA'DAN ÇIKAN YOLCULUK FELAKETE DÖNDÜ

14 aylık bakım sürecinin ardından Avustralya’nın kuzeyindeki Thursday Adası’ndan 28 Nisan’da denize açıldıklarını anlatan Ata, Endonezya ve Malezya duraklarının ardından Tioman Adası’ndan Tayland’a doğru yelken açmaya hazırlandıklarını belirtti. Seyahate arkadaşları Ateş Demirören ve Eser Demirkol da farklı zamanlarda katılmıştı.

ANİ FIRTINA TEKNEYİ SULARA GÖMÜLDÜ

Olay günü Tioman Adası’ndan ayrıldıklarında rüzgarın saatte 15-20 deniz mili hızında olduğunu söyleyen Ata, fırtına beklentisinin 20-25 mile çıkması yönünde olduğunu ifade etti. Terengganu açıklarında gece yarısı aniden bastıran fırtınada teknenin alabora olmasını engelleyemediklerini belirten Ata, “Hazırlık yapmaya bile fırsatım olmadı, batış çok ani ve hızlı oldu” dedi.

MÜRETTEBATTAN BİRİ İÇERİDE KALDI

Son anda cankurtaran salını açmaya çalıştığını ancak teknenin hızla battığını söyleyen kaptan, “En son Eser’i içeride gördüm, şok halindeydi. ‘Batıyoruz’ dediğim halde çıkmadı. Ateş’in atladığını hatırlıyorum, ardından ben de suya atladım” diye konuştu.

FIRTINA DİNDİ, AKINTI BİTMEDİ

Gece yarısı suya düştüklerinde yara almadıklarını belirten Ata, fırtınanın birkaç saat içinde durmasına rağmen güçlü akıntının devam ettiğini söyledi. Sabaha kadar kıyıya doğru yüzmeye çalıştıklarını, ancak akıntının sürekli açık denize sürüklediğini dile getirdi.

İLK KURTULUŞ, 25 SAAT SONRA GELDİ

Ata, sabah bir yolcu gemisinin yanlarından geçtiğini ancak fark edilmediklerini anlattı. Akşam saatlerinde arkadaşı Ateş’in yaklaşık 25-30 saatlik yüzme sonrası bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldığını öğrendi. Kendisi ise iki gün boyunca balıkçı ışıklarına doğru yüzmeyi denedi ancak ulaşamadı.

40 SAATİN ARDINDAN BALIKÇI TEKNESİ UMUT OLDU

Üçüncü gün öğleden sonra Tayland’ın Pattani bölgesine giden bir balıkçı teknesi tarafından fark edilen Ata, Terengganu’ya götürüldü ve deniz polisi eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Hastanede Ateş ile yeniden buluştuğunu belirten kaptan, “Onu gördüğüme sevindim, Eser’den haber yoktu” dedi.

Hayatta kaldığı için şükrettiğini söyleyen Ata, Malezya yetkililerine, Terengganu Hastanesi’ne ve Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğine teşekkür etti. Kaptan Ata, “Dönmeden evvel en kısa sürede arama kurtarma faaliyetlerine bizzat katılmak istiyorum. Elimden geleni yapmaya hazırım” ifadelerini kullandı.