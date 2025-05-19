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Türk yüzücüler neye uğradıklarını şaşırdı! 'Jaws' gerçek oldu, canlarını zor kurtardılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türk yüzücüler neye uğradıklarını şaşırdı! &#039;Jaws&#039; gerçek oldu, canlarını zor kurtardılar
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyanın en zorlu parkurlarından biri olarak bilinen 45 kilometrelik Molokai Kanalı'nı geçmeye çalışan Türk yüzücüler Yasemin Altıntaş ve Murat Öz köpek balığı saldırısına uğradı. Yüzücülerimiz canlarını zor kurtarırken, yaşananlar 1975 yapımı Jaws filmini hatırlattı.

Türkiye'yi uluslararası açık su yüzmelerinde temsil eden Yasemin Altıntaş ve Murat Öz, ABD'nin Hawaii eyaleti açıklarındaki Molokai Kanalı'nı geçmek için yüzerken köpek balığı saldırısına uğradı.

DÜNYANIN EN ZORLU PARKURU

Açık su maraton yüzücüleri Altıntaş ve Öz'ün, dünyanın en zorlu parkurlarından biri olarak bilinen 45 kilometrelik Molokai Kanalı'nı geçme çabası, köpek balığı saldırısı sonucu yarım kaldı.

Türk yüzücüler neye uğradıklarını şaşırdı! 'Jaws' gerçek oldu, canlarını zor kurtardılar - 1. Resim

"KÖPEK BALIĞI SALDIRISIYLA BÜYÜK ŞOK YAŞADIK"

Türk sporcular, uyumlu hava koşulları için uzun süreli bekleme süresinin ardından 17 Mayıs akşamı Güney Papohaku Plajı'ndan yüzmeye başladıklarını, saatlerce yüzdükten sonra "Cookiecutter" cinsi bir köpekbalığının saldırısıyla "büyük şok" yaşadıklarını belirtti.

Saldırıya uğrayan Öz, "Hawaii'de 20 gündür bu yüzüş için bekliyorduk. Artık olmayacak derken iki fırtına arasında dar bir pencere açıldı ve birlikte bu fırsatı değerlendirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Türk yüzücüler neye uğradıklarını şaşırdı! 'Jaws' gerçek oldu, canlarını zor kurtardılar - 2. Resim

BİR YANDAN AHTAPOT DİĞER YANDAN KÖPEK BALIĞI

Türk sporcuların antrenör ekibinin verdiği bilgiye göre, yüzme parkurunun 21. kilometresinde verilen beslenme molası esnasında önce Yasemin Altıntaş bir ahtapotun saldırısına uğradı, saniyeler sonrasında ise bir köpek balığı maraton yüzücülerine saldırdı.

Köpek balığı, erkek yüzücü Öz'ü bel bölgesinden ısırırken, Altıntaş bu saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Türk yüzücüler neye uğradıklarını şaşırdı! 'Jaws' gerçek oldu, canlarını zor kurtardılar - 3. Resim

PARKURU YARIDA BIRAKTILAR SPORCULAR TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

Murat Öz'ün bel bölgesinden derin yara aldığı köpek balığı saldırısı sonucu ikilinin parkur hedefi yarım kalırken, Türk sporcular, ekip arkadaşları tarafından kıyıdaki en yakın hastaneye kaldırıldı.

Türk yüzücülerin teknik ekibinde yer alan Pilot Michael Twigg-Smith, açıklamasında, "Rüzgar doğudan iyi bir itiş sağlıyordu. Akıntı da fena değildi. Eğer bu olay yaşanmasaydı, (Türk sporcular) parkuru kesinlikle başarıyla tamamlarlardı." dedi.

Twigg-Smith, bu "dramatik" olayın ardından güvenlik gerekçesiyle artık Molokai Kanalı'nda gece yüzüşlerine izin verilmeyeceği bilgisini paylaştı.

Genel durumları iyi olan Türk sporcuların, ilk tedavilerinin ardından Türkiye'ye dönüş yolculuğuna çıktıkları bildirildi.

Öz ve Altıntaş ikilisi, daha önce Eylül 2023'te ABD'nin Güney California kıyılarındaki Catalina Kanalı'nı 13 saat 4 dakikada yüzerek 32,3 kilometrelik başarılı bir tandem yüzüş gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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