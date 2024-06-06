Türkiye'den Uygur Türkleri için sessiz lobi: Pekin'den adım atılması istendi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 12 yılın ardından ilk kez Çin'in Doğu Türkistan Sincan Özerk Bölgesine ziyaret gerçekleştirmesinin ardından gözler Uygur Türkleri'ne yapılan zulme yönelik atılacak adımlara çevrildi. İki türk yetkilinin açıklamalarına göre Türkiye, Bakan Fidan'ın ziyareti sırasında Uygur Türklerinin hakları için sessizce lobi faaliyeti yürüttü. Türkiye, Çin'den endişeleri giderecek adım atılmasını istedi.

Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri, Çin'in sistematik asimilasyon politikası karşısında büyük zulme uğruyor. Türkiye 12 yıl sonra bölgeye üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin temasları kapsamında Doğu Türkistan'da önemli temaslarda bulundu. Ziyaretin ardından Türkiye'nin Uygur Türkleri için atacağı adımlar merak konusu olmuştu. İddialara göre Türkiye, Çin'de Uygur Türkleri için sessiz lobi gerçekleştirdi. Türkiye, Çin'den endişeleri giderecek adım atılmasını istedi.

TÜRKİYE'DEN ÇİN'DE SESSİZ LOBİ

İki Türk yetkili konu hakkında Middle East Eye'a konuştu. Yetkililer, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin'e yaptığı ziyaret sırasında Uygur azınlık haklarının ve kültürünün korunması için sessizce lobi yaptığını söyledi.

Diplomatik kaynaklar, "Onlara etnik, dini ve kültürel bağlarımız olan Uygur Türklerinin bizim için çok önemli olduğunu söyledik. Onlara, biliyorsunuz, Türk dünyasının ve İslam dünyasının Uygur Türklerinin kültürel haklarının korunması ve değerlerinin uygulanması konusundaki hassasiyetlerini anlattık." dedi.

Ankara'nın Çin'in egemenliğine saygı duyduğunu, ancak Uygur Türkleriyle ilgili endişelerin ele alınmasının da gerekli olduğu vurgulayan kaynaklar, "Çinli yetkililere, Uygurlarla ilgili Türk ve İslam dünyasını endişelendiren sebeplerin tamamen ortadan kaldırılmasının herkese büyük fayda sağlayacağını söyledik. Bu konudaki algının değişmesi ancak Çin'in atacağı adımlarla mümkün olacaktır" dedi.

PEKİN YÖNETİMİ TEDİRGİN

Bakan Fidan'ın Doğu Türkistan ziyareti Çin'i tedirgin etti. Diplomatik kaynaklara göre özellikle Fidan'ın Urumçi ve Kaşgar'ı Türk ve İslam şehirleri olarak nitelendiren mesajları Çin'i tedirgin eden açıklamalar oldu.

Oxford Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olan Diren Doğan, "Açıklama, bağlantılarımdan anladığım kadarıyla bazı Çinli yetkilileri potansiyel olarak tedirgin etti. Bu şehirleri Türk ve İslami olarak adlandırmak Çin'in resmi çizgisine tamamen aykırıdır, ancak Fidan'ın teröre karşı duruşu ve tek Çin politikasına verdiği destek, muhtemelen olası olumsuz tepkileri dengelemiştir."