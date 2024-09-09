Üç ülke ile KEK toplantısı yapılacak! Afrika ile ilişkiler daha da güçlenecek

Türkiye’nin Afrika’da kurduğu güçlü ilişkiler Batı’yı rahatsız ederken, Ankara yeni dönemde kara kıtadaki ülkelerle bağını daha da güçlendirecek adımlar atmaya hazırlanıyor.

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA - Bu kapsamda, önümüzdeki süreçte üç bakan, üç ülke ile yapılacak olan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarına eş başkanlık edecek. Bu toplantılarda, enerjiden sağlığa, savunmadan ticarete birçok alanda iş birliğine gidilecek.

NİJER, GİNE, KONGO

Türkiye-Nijer KEK 2’nci Dönem Toplantısı’nın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un eş başkanlığında bu ay ya da ekimde Nijer’in başkenti Niamey’de yapılması planlanıyor. Nijer ile Birinci Dönem KEK toplantısı, 5-6 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmişti. Türkiye’nin ilişkilerini geliştirmek üzere adım atacağı bir diğer ülke Gine olacak. Türkiye-Gine KEK Dördüncü Dönem Toplantısı’nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın eş başkanlığında 5-6 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Gine ile Üçüncü Dönem KEK Toplantısı, 26-27 Kasım 2019 tarihlerinde Gine’nin başkenti Konakri’de yapılmıştı.

Öte yandan, Afrika ülkelerinden Kongo ile de ilişkiler yakın zamanda derinleşecek. Türkiye-Kongo Cumhuriyeti KEK Dördüncü Dönem Toplantısı’nın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın eş başkanlığında önümüzdeki dönemde Ankara’da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi. Toplantının tarihi henüz netlik kazanmadı. Kongo Cumhuriyeti yapılan Üçüncü Dönem KEK Toplantısı, 3-5 Mayıs 2021 tarihlerinde video konferans yöntemiyle yapılmıştı.

TİCARET HACMİ YÜKSELECEK

Türkiye’nin, Afrika’da 44’e ulaşan büyükelçiliklerin yanı sıra 31 Ticaret Müşavirliği bulunuyor. Ayrıca, 48 Afrika ülkesi ile ticaret ve ekonomik iş birliği anlaşması, beş Afrika ülkesi ile serbest ticaret anlaşması yürürlükte. Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile 2003’te 5,4 milyar dolar, günümüzde ise yaklaşık 45 milyar dolar olan ticaret hacminin, yapılacak KEK toplantılarının ardından daha da yükselmesi bekleniyor. Türkiye’nin Afrika ülkelerindeki yatırımları 10 milyar dolara ulaşırken, bu yatırımların da önümüzdeki dönemde artabileceği değerlendiriliyor.