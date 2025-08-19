Ukrayna için en kritik dönemeç! Trump duyurdu, Putin ve Zelenskiy ile görüşecek

Beyaz Saray'da tarihi bir gün yaşandı.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupalı liderler bir araya geldi.

Birleşmenin ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışının sağlanmasıydı.

Trump, "Ateşkes değil, barış olacak" açıklamalarında bulundu.

Trump'ın, toplantı öncesinde Zelenskiy'e şu ana kadar Rusya tarafından ele geçirilen Ukrayna topraklarını bir harita üzerinde göstermesi ise, günün en dikkat çekici detayı oldu.

Zirvenin ardından Trump, Truth Socail hesabından kritik açıklamalarda bulundu.

Putin, Zelenskiy ve kendisinin olacağı bir görüşmeye değinen Trump, şu ifadeleri kullandı:

Toplantıların ardından Başkan Putin’i aradım ve Putin ile Zelenskiy arasında, yeri ileride belirlenecek bir toplantının düzenlenmesi için hazırlıklara başladım. Bu toplantının ardından ise iki Cumhurbaşkanı ile benim katılacağım üçlü bir görüşme (Trilat) yapılacak.

Bu adım, neredeyse dört yıldır devam eden savaş için çok iyi ve erken bir gelişme oldu. Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Steve Witkoff, Rusya ve Ukrayna ile koordinasyonu sağlıyor. Konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.