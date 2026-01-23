İsrail’in, Hamas ile arasındaki ateşkes hattı olan "Sarı Hat" üzerindeki beton blokları Gazze’nin bir mahallesinde daha içeriye doğru taşımasıyla, ABD destekli ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği görüldü. Uydu görüntüleri ve bölge sakinlerinin ifadeleri, İsrail’in bu hamlesiyle onlarca binayı yıktığını ve Filistinlileri yerinden ettiğini gösterdi.

Uydu görüntüleri, İsrail'in Gazze genelindeki bölgelerde, "Sarı Hat" olarak adlandırdığı ateşkes çizgisini Hamas kontrolündeki toprakların onlarca, hatta bazen yüzlerce metre içine yerleştirdiğini ortaya koydu. Dahası, askeri güçlerini konumlandırmak için en az altı yeni tahkimat inşa ettiği de görüntülerle belgelendi.

Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in kademeli olarak daha fazla asker çekmesini öngören ateşkes planını uygulamaya devam etmesine rağmen, İsrail’in Gazze’deki kontrol çizgisini tek taraflı olarak değiştirdiğini ve Filistinlilerin yaşayabileceği alanı daralttığını gözler önüne serdi.

EN YOĞUN YIKIM NERELERDE GÖRÜLÜYOR?

İsrail'in kontrol alanını genişletme eyleminin en belirgin yaşandığı yer, bir zamanlar Gazze Şehri'nin tarihi bir semti olan, ancak iki yıllık İsrail bombardımanının ardından moloz yığınına dönen Al-Tuffah mahallesi oldu.

Ekim ayındaki ateşkesin ardından binlerce Filistinli Al-Tuffah'a sığınmıştı. Ancak 2 ve 13 Aralık tarihlerinde çekilen uydu görüntüleri, İsrail’in başlangıçta blokları Sarı Hat'ın Hamas kontrolündeki tarafına yerleştirdiğini ve ardından yaklaşık 200 metre daha içeriye taşıdığını gösterdi.

Uydu görüntüleri kanıtladı: İsrail, Gazze'yi adım adım nasıl işgal ediyor?

Reuters’ın analizine göre, hat taşındıktan sonra askeri birlikler bölgeyi yerle bir etmeye başladı ve en az 40 binayı yıktı. Yeni konumlandırılan bloklar ile orijinal Sarı Hat arasında ayakta kalan çok az bina bulunuyor.

Binaların nasıl yıkıldığı netleşmezken, İsrail ordusu daha önce hava bombardımanı, kontrollü patlamalar ve buldozerler kullanarak yapılar yıkmıştı. İsrail ordusu, blokların neden taşındığı ve binaların neden yıkıldığına dair soruları kontrol ettiğini belirtirken, ateşkesin ardından Hamas'ın tünel ağını hedef almak da dahil olmak üzere operasyonlara devam ettiklerini ifade etti.

İSRAİL'DEN ŞAŞIRTAN SAVUNMA

Bir askeri kaynak, evler, binalar veya diğer engeller nedeniyle Sarı Hattı haritalarda göründüğü gibi tam olarak işaretlemenin mümkün olmadığını savundu. Kaynak, askeriye ve Trump yönetimi tarafından yayımlanan Sarı Hat tasvirlerini "illüstrasyon" olarak nitelendirdi. Trump’ın ateşkes anlaşmasının temelini oluşturan 20 maddelik planı ise, tüm askeri operasyonların, hava ve topçu bombardımanının durdurulmasını ve tam aşamalı geri çekilme koşulları sağlanana kadar "savaş hatlarının dondurulmuş kalmasını" talep ediyordu.

Uydu görüntüleri kanıtladı: İsrail, Gazzeyi adım adım nasıl işgal ediyor?

"AYRILMAYA ZORLANDIK"

Doğu Al-Tuffah’ta yaşayan ve İsrail’in blokları evlerinin ötesine taşıması nedeniyle kaçmak zorunda kaldıklarını söyleyen birçok Filistinliden biri de Manal Abu Al-Kas. Eşiyle birlikte iki oğlunu Al-Tuffah’ta kaybettiklerini ve orada gömdüklerini söyleyen Abu Al-Kas, "Bu sarı taşları koyana kadar mutlu bir şekilde yaşıyorduk, sonra ayrılmak zorunda kaldık," dedi ve ekledi: "Evlerimize mermiler yağmasaydı evimizi terk etmezdik."

DİĞER BÖLGELERDE DE AYNI DURUM YAŞANIYOR

Uydu görüntüleri, Sarı Hat'ın genişletilmesinin sadece Al-Tuffah ile sınırlı olmadığını gösteriyor. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus’ta, İsrail ordusu Aralık ayında bir bloğu orijinal hattın yaklaşık 390 metre, bir başkasını ise 220 metre ötesine yerleştirdi. Bu dönemde birden fazla bina yıkıldı ve yerinden edilmiş insanlar için kurulan iki çadır grubu söküldü.

Uydu görüntüleri kanıtladı: İsrail, Gazzeyi adım adım nasıl işgal ediyor?

Görüntüler ayrıca, askeri birliklerin tamamı kontrol hattının 700 metre içinde, İsrail tarafında olmak üzere en az altı büyük tahkimat inşa ettiğini de gösteriyor. Kuzey Gazze'deki Beyt Hanun'da bulunan tahkimatlardan birinin hatta yaklaşık 264 metre uzaklıkta olduğu belirlendi.

Hamas sözcüsü Hazem Kasım, Sarı Hat'ın genişlemesinin binlerce kişinin batıya kaçmasına neden olduğunu söyledi. Kasım, bu durumun aynı zamanda "Gazze Şeridi'ndeki tüm insanların, şeridin alanının yüzde 30'undan daha az bir alana, batıdaki dar bir şeride sıkıştırılması" anlamına geldiğini belirtti.

Ekim ayında yapılan ateşkesten bu yana, Gazze sağlık yetkililerine göre İsrail'in açtığı ateş sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 460'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası