ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, İsviçre’nin Davos kentinde gerçekleştirilen Gazze Barış Kurulu’nda İsrail ve Filistin arasındaki barış ve Gazze’nin yeniden inşasını içeren ‘Yeni Gazze planını’ sundu. Kushner, Rafah'tan başlayıp Gazze Şeridi boyunca ilerlemesi öngörülen planın güvenlik ve ekonomik yapılanmaya odaklanacağını belirtti.

Trump’ın damadı ve Beyaz Saray kıdemli danışmanı Jared Kushner, bugün İsviçre’nin Davos kentinde gerçekleştirilen Gazze Barış Kurulu’nda ‘Yeni Gazze’ planını sundu. Gazze’nin yeniden inşası için bir ‘ana plan’ yapıldığını açıklayan Kushner, haritalı bir sunum üzerinden yapılacakları aktardı.

Trumpın damadı Yeni Gazze planını anlattı! B planımız yok, bir planımız var

"HERKES İÇİN 'FIRSAT' OLUŞTURMASI HEDEFLENİYOR"

Planı aşama aşama anlatan Kushner, Gazze’nin önce bölgelere ayrılacağını, yeniden yapılanmanın ise silahlanmanın tamamen bırakıldığı bölgelerde başlayacağını söyledi. Gazze için bir liman ve havaalanı içeren ana planını sunan Kushner, planın Rafah'tan başlayıp, Gazze şehrine kadar aşamalı olarak kuzeye doğru ilerleyeceğini ifade etti.

Kushner, planın hedeflerinin Gazze'de istihdamı sağlamak, konut inşaa etmek ve 'herkes için fırsat oluşturmak' olduğunu söyledi. Planda Gazze'nin 'yerleşim alanları' ve 'kıyı turizmi ağırlıklı olacak şekilde karma bölgeler' olarak bölgelere ayrılması ve Refah'ta 100 bin konutun inşaa edilmesi yer alıyor.

"B PLANIMIZ YOK"

Kushner, “İnsanlar bize B planımızın ne olduğunu soruyor. B planımız yok, bir planımız var. Bir anlaşma imzaladık. Hepimiz bu anlaşmanın yürürlüğe girmesini sağlamak için kararlıyız." şeklinde konuştu.

Önümüzdeki 100 günün yardım ve yeniden yapılanmaya odaklanacağını söyleyen Kushner, önümüzdeki haftalarda Washington'da Gazze'ye yönelik yatırımlar konusunda bir konferans düzenleneceğini kaydetti.

Kushner sözlerini, “Sadece 30 gün sakin olun. Bence savaş bitti, birlikte çalışmak için elimizden geleni yapalım, buradaki hedefimiz İsrail ve Filistin halkı arasında barış sağlamaktır. Herkes barış içinde yaşamak istiyor, herkes onurlu bir şekilde yaşamak istiyor. Bunu inşa etmek için çabalayanları desteklemek için çalışalım." ifadeleriyle noktaladı.

